TMSF'den o demirbaşlar için satış kararı

SÖZ konusu basın ve yayın kuruluşlarından satış ve tasfiyesi için Fon'a devredilen varlıklar TMSF tarafından ihale yoluyla satışa konuldu.İhale, 21 Temmuz'da saat 17.00’ye kadar verilecek olan tekliflerin, teklif verme süresi bitiminde değerlendirilmesi suretiyle Fon'un usullerine göre teklif alma yöntemi ile yapılacak.İlanda belirtilen 247 bin 170 TL muhammen bedelli demirbaşlar, 1 milyon 83 bin 325 TL muhammen bedelli makine ve teçhizatlar satışa sunulacak.
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