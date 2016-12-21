Ticarete de suikast planlandı

RUSYA'NIN Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen hain suikast sadece siyasi ve diplomatik değil ekonomik açıdan da ilişkilerdeki normalleşmenin meyvelerinin alınmaya başlandığı döneme denk geldi. Çünkü, geçen yıl ekim ayında terör örgütü FETÖ ile bağlantılı pilotlar tarafından düşürülen Rus uçağı ile büyük bir kırılma yaşayan Türk-Rus ilişkileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşılıklı görüşmeleri sonrasında toparlanmaya başlamıştı. Hatta Haziran 2016'dan sonra karşılıklı diyalog ortamının en üst düzeye çıkarılmasıyla ihracat ve turizmde uçak krizi öncesine dönülmüştü.

RUS TURİST TÜRKİYE'DE

Uçak krizinden en çok etkilenen turizm sektöründe toparlanma Rus turistlerin Türkiye'ye gelmeye başlamasıyla kendisini hissettiriyordu. Temmuzda 47 bine inen Rus turist sayısı, ağustosta 104 bine, eylülde 208 bine, ekimde ise 222 bine ulaştı.

İHRACAT İKİYE KATLANDI

Geçen yılın kasım ayında 354, aralık ayında 301 milyon dolar olan Rusya'ya aylık ihracat, ocakta 94 milyon dolara kadar geriledi. İlişkilerde yaşanan iyileşmenin etkisiyle, Rusya'nın bazı ürünlere kapıyı tekrar açması ile birlikte temmuzda 101 milyon dolar olan aylık ihracat rakamı, eylülde 141, ekimde ise 174 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan doğalgaz boru hattı Türk Akımı'na ilişkin yasa tasarısı geçen hafta Duma'ya gönderilmişti.

İŞ DÜNYASINDAN SERT TEPKİ TÜSİAD: Ankara'da gerçekleştirilen hain suikast ile derinden sarsıldık. Değerli diplomat Büyükelçi Karlov'un başta ailesi olmak üzere Rusya halkı ve devletine başsağlığı diliyoruz. Bu kabul edilemez saldırının arkasındaki karanlık emellerin bir an önce açıklığa kavuşmasını diliyoruz.

MÜSİAD BAŞKANI Nail Olpak: Saldırıyı kınıyoruz. Görünen o ki, terör örgütleri ve onların uzantıları, farklı yöntemlerle Türkiye'yi hedef alan bölgedeki varlığını sabote etmeye devam etme niyetindeler. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar!

İTO BAŞKANI İbrahim Çağlar: Rus halkının üzüntüsünü paylaşıyorum, saldırıyı lanetliyorum. Bu menfur saldırının kimlerin amacına hizmet ettiği Rus dostlarımız tarafından çok iyi bilinecektir. Türk- Rus ilişkilerinin bundan etkilenmeyeceğine inanıyorum.

DEİK BAŞKANI Ömer Cihad Vardan: Türkiye olarak, yıllardır terör olaylarıyla karşı karşıyayız ve teröre karşı mücadelemizi yılmadan hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu tür olaylara karşı artık tüm dünyada ortak bir tavır takınılması gerektiğini düşünüyoruz.

TOBB BAŞKANI Rifat Hisarcıklıoğlu: Sayın Büyükelçiye düzenlenen saldırı asla kabul edilemeyecek, insanlık dışı bir olaydır. Bu hain saldırının faillerinin ortaya çıkarılacağına inanıyor, Büyükelçinin ailesine, yakınlarına ve Rus halkına başsağlığı diliyorum.

ASO BAŞKANI Nurettin Özdebir: Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenerek ivme kazandığı ve halklarımız arasındaki bağların daha da pekiştiği bir dönemde gerçekleşen bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum.

ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN: Bu saldırıyla Rus uçağının düşürülmesi arasında fark yok. Daha önce uçak düşürerek tuzak kuranlar, bugün kurşun sıkarak aynı amaca hizmet ediyor. Türk ve Rus kamuoyu bu terör eyleminin kurduğu tuzağa düşmeyecek.

İZTO BAŞKANI EKREM DEMİRTAŞ: Dostlukları, hem ülkelerine hem de dünyaya sayısız faydalar sağlayacak olan iki ülke arasındaki ilişkileri bozmayı hedefleyen bu cinayeti lanetliyoruz. Tüm ulusumuzun ve Rus halkının başı sağ olsun.

BTSO BAŞKANI İBRAHİM BURKAY: Karanlık odaklar bulunduğumuz coğrafyayı ve ülkemizin uluslararası ilişkilerini dizayn etmek istiyor. Haince planlarla işletilen terör saldırılarına bir yenisi daha eklendi. İki ülke de bu kirli Oyunun parçası olmayacaktır.

ASKON BAŞKANI MUSTAFA KOCA: Bu Hadise bir kere daha göstermektedir ki, ülkemiz üzerinde oynanan oyun çok büyük. Türkiye ve Rusya bu oyuna gelmeyecektir. Bu saldırı iki ülke arasındaki normalleşme sürecini sekteye uğratamayacaktır.

TÜRK-RUSYA İŞ KONSEYİ BAŞKANI Tuncay Özilhan: Rusya Federasyonu ile olan ilişkilerimizin düzelme ve derinleşme sürecinde gerçekleştirilen bu hain saldırı, zamanlamasıyla oldukça manidar. Ancak bizler bu oyuna gelmeyeceğiz!





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