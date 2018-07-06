Ticaret savaşları resmen başladı, ABD istihdam verileri izlenecek

Almanya’da açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Mayıs ayında piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 2,6 oranında artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Perakende PMI verisi Haziran ayında 51.8 düzeysine yükseldi.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 12-13 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda, ABD ekonomisinin güçlenmeye devam ettiğini ve orta vadede enflasyonun yüzde 2 hedefine yakınsaması beklentisi ile kademeli faiz artışına devam etmenin uygun olabileceği ifadelerine yer verilirken ticaret savaşlarına yönelik gelişmelerin iş dünyası ve yatırım harcamaları üzerinde negatif yansımalarının olabileceği belirtildi. ABD borsaları günü artıda tamamladı.



TL’de dün yaşanan değer kazanımı ve doların küresel piyasalarda zayıf görünümü sonrasında kurun fiyatlamalarda 4.5812 - 4.6850 aralığında hareket ettiği ve günü 4.5900 dolayında tamamladığını gördük.



BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.92 yükseliş ile 99 bin 97 puandan günü tamamladı ve toplam işlem hacmi 7.8 milyar lira olarak gerçekleşti.



Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 17.75 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 19.89 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 17.51 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0.25 artış ile 295.12 düzeyinde olduğu görülüyor.



USDTRY - Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gelecek hafta başı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş töreni ve akabinde kabinenin açıklanacak olması ile birlikte ekonomi yönetiminin hangi isimlerden oluşacağı beklentilerinin fiyatlanmaya başladığı bir sürece girmiş bulunuyoruz.



Bu beklentilerle birlikte Başbakan Yıldırım’ın Pazartesi açıklanacak yeni kabine ile birlikte OHAL’ın sona ereceğini söylemesi, önceliğin enflasyonla mücadele ve faiz indiriminde olacağını belirtmesi, yapısal reformların uygulanmaya devam edeceğini söylemesi piyasalarca olumlu olarak algılandı ve kurda sert geri çekilmenin 4.60 seviyesine kadar devam etiği gözlendi.



Yeni günde 4.60 üzerinde kalıcı olunup olunmadığının cevabı aranacak.



Tarımdışı istihdam verisi ile yine hareketlenebilecek olan kurda 4.60 üzerinde hareketler oluşursa 4.6250 ve 4.66 seviyeleri izlenmeli. 4.60 altındaki kalıcı olma isteğinde ise 4.58 ve 4.5560 sonraki hedefler olarak izlenecek.



EURTRY - Dün Başbakan’ın OHAL’in son bulacağına dair açıklamaları ve kabinein belli olmasının ardından yapısal reformlara odaklanılacağı mesajlarının verilmesi Türk Lirası’nı gelişmekte olan diğer ülke para birimleri arasında en yüksek değer kazancına yöneltti. Genel olarak Dolar’daki bugün devreye alınan Çin gümrük vergileri ile ilgili gelişmelerle oluşan zayıf seyir GOÜ para birimlerinin yükselişine destek verse de içerideki gelişmelerin bu pozitif ayrışmada etken olduğunu söylemek mümkün.



EURUSD - EURUSD, dün yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına ilişkin bazı Avrupa Merkez Bankası üyelerinin 2019 yılı sonunu faiz artışı için geç bir tarih olarak gördüklerine dair gelen bilgiler ve Almanya'da fabrika siparişlerinin Mayıs ayında güçlü bir şekilde arttığını gösteren veriler sonrası yükselişe geçerek 1.17 seviyesinin üzerini test etti.



Haftanın son işlem gününde ise ABD tarım dışı istihdam verileri paritedeki hareketin yönü açısından önemle takip edilecek. XAUUSD - Dün, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kayıpları ile birlikte ons altının 1259 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görüldü. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan düşüş eğilimi ons altında yükselişleri destekler nitelikte.



GBPUSD - İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney yaptığı açıklamalarda, ada ekonomisinin güçlenmesinde, daha yüksek faizlere ihtiyaç duyulduğuna değinirken faiz artırıma gidilmeden önce daha çok veriye ihtiyaç olduğunu belirtti. Carney yaptığı açıklamalarda Ağustos ayı toplantısında faiz artırımı ihtimalinin hala masada olduğunu işaret etmesi sonrasında Sterlin’de sınırlı değer kazanımlarının yaşandığı görüldü.



USDJPY - Dün, ABD’de açıklanan veriler karmaşık bir görünüm sergilediği görülürken küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kayıpları rağmen dolara karşı G-10 ülke para birimleri arasında Yen’de yaşanan negatif ayrışma sonrasında paritenin 110,70 seviyeleri civarını test ettiği ve günü bu seviyeye yakında bir noktada tamamladığını gördük. Bugün, ABD’de açıklanacak olan istihdam verileri yakından takip edilecek.



HAM PETROL - Dün, ham petrolün 75,39 seviyeleri civarını test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Gün içerisinde, ABD’de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 1,245 milyon varil artış gösterdi. ABD’de artan petrol stokları sonrasında ham petrol fiyatlamalarında geri çekilmelerin yaşandığı görüldü. Bugün, ABD’de açıklanacak olan Baker Hughes sondaj kuyu sayısı verisi yakından takip edilecek.



S&P500 - Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2737 seviyeleri civarını test ettiği ve günü bu seviyeye yakın bir noktada tamamladığını gördük. Gün içerisinde, küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan normalleşme eğilimi ve VIX endeksinde yaşanan değer kayıpları endekste yukarı yönlü hareketleri destekler nitelikte. Bugün, ABD’de açıklanacak olan TDİ ve Ortalama saatlik kazançlar verileri yakından takip edilecek.