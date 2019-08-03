'Ticaret savaşları' Avrupa'yı salladı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin'in 300 milyar dolarlık ürününe yüzde 10'luk ek vergi tarifesi getirdiğini açıklaması ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırarak, risk iştahını düşürdü ve Avrupa borsalarında satış baskısı oluşturdu.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 2,46 azalarak günü 378,15 puandan kapattı.



Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,57 azalarak 5.359,00 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 2,41 düşerek 21.046,86 puana geriledi.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,34 azalarak 7.407,06 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,11 azalarak 11.872,44 puandan kapandı.



ABD Başkanı Trump'ın dün ticaret savaşı endişelerini artıran açıklamaları Avrupa borsalarında sert düşüşlere neden olurken, kıta borsalarında madencilik sektörü 4,6, otomobil hisseleri yüzde 3,4 ve teknoloji hisseleri yüzde 3,6 değer kaybetti.



Bilançolar yakından izleniyor



Öte yandan, yatırımcılar şirketlerin bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançolarına da odaklanırken, İngiliz bankası Royal Bank of Scotland’ın hisseleri yılın ikinci çeyreğinde 1,57 milyar dolar ile beklentilerin üstünde net kar açıklamasına rağmen, mortgage piyasasında yaşanan rekabet nedeniyle uzun vadeli kar hedefine ulaşamayabileceği uyarısını yapmasından sonra bugün yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.



İngiliz havayolu şirketi British Airways’ı bünyesinde bulunduran International Airlines Group (IAG) hisseleri şirketin ikinci çeyrekte vergi öncesi karını geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20 artırarak 921 milyon avroya yükselttiğini açıklamasından sonra bugün yüzde 8 değer kazandı.



Fransız otomotiv yan sanayi üreticileri Faurecia ve Valeo’nun hisseleri, ticaret savaşlarının otomobil üretimini olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeleri artırmasının etkisiyle günü yüzde 6’den fazla kayıpla kapattı.



Alman sigorta şirketi Allianz SE ikinci çeyrekte net karını yüzde 13,5 artışla 2 milyar 265 milyon dolara yükseltmesine rağmen, hisseleri günü yüzde 2 değer kaybetti.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, bugün düzenlediği basın toplantısında, Beijing'in ticaret savaşı istemediğini ancak savaşmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Chunying, ABD'nin Çin'den ithal ürünlerden aldığı gümrük vergisini artırması halinde ülkesinin buna karşılık vermek zorunda kalacağını açıkladı.



Yatırımcılar, dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki ticaret geriliminin tırmanmasının küresel ticarette belirsizlikleri artıracağı ve bunun da şirketlerin bilançolarına olumsuz katkı yapacağı endişesi taşıyor.



Gelecek hafta, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin yine yatırımcıların odak noktasında olması bekleniyor.

