‘Ticaret hacmimiz 50 milyar Dolar’a çıkacak’

RENKLİ bir karşılama töreninin yaşandığı Pekin’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çocuklar ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle selamladı. Erdoğan Türkiye saatiyle 10.00’da Pekin Havaalanı'na gitti. Resmi karşılama töreninin ardından Büyük Halk Sarayı'nda Erdoğan ve Şi ikili görüşme gerçekleştirdi. Ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Erdoğan, karşılama öncesi Çin medyasına yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki turizmin arttığını vurguladı ve Çin ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında işbirliği çağrısı yaptı.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN ÇİN GEZİSİ YORUMU

Son yıllarda savunma alanında hayata geçirilen özgün projelerle Çin’in kendini ispatladığını vurgulayan Erdoğan, bu alanda Türkiye’yle işbirliği noktasında görüşmeler yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çin ziyaretinde eşlik eden Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı değerlendirmede, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’le görüştü. Türkiye ile Çin köklü medeniyetler üzerine kurulu iki kadim ülkedir. İpek Yolu’nun iki kapısı olarak Avrasya’daki bağlantıları canlandıracağız. Ticaret hacmimizi 50 milyar Dolar’a çıkaracağız” dedi.

