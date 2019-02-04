Ticaret Bakanlığı ocak ayı veri bülteni açıklandı

BAKANLIĞIN, ocak ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

ÖTS'ye göre, ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,93 artarak 13 milyar 171 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 27,01 düşüşle 15 milyar 709 milyon dolara geriledi.

GTS'ye göre ise ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,33 yükselerek 13 milyar 904 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 26,87 azalışla 16 milyar 220 milyon dolar oldu.

Dış ticaret hacmi bu dönemde ÖTS'ye göre yüzde 14,95 azaldı ve 28 milyar 880 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. GTS'ye göre ise yüzde 14,55 düşüşle 30 milyar 124 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 72,08 düşüşle 2 milyar 538 milyon dolar olarak gerçekleşti. GTS'ye göre ise yüzde 74,55 azalışla 2 milyar 317 milyon dolar seviyesinde oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Ocak 2018'de yüzde 57,77 iken bu yılın aynı ayında ÖTS'ye göre yüzde 83,85'e çıktı, GTS'ye göre ise bu oran 58,94 iken 85,72 olarak kayıtlara geçti.

En çok ihracat yapılan fasıllar

ÖTS'ye göre, ocakta en çok ihracat yapılan fasıllar 1 milyar 964 milyon dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 220 milyon dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 949 milyon dolarla "Demir ve çelik" olarak belirlendi.

GTS'ye göre ocakta en çok ihracat yapılan fasıllar ise 2 milyar 27 milyon dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 330 milyon dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 956 milyon dolarla "Demir ve çelik" oldu.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl ise ÖTS'ye göre 3 milyar 856 milyon dolarla, GTS'ye göre ise 3 milyar 878 milyon dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olarak kayıtlara geçti.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

ÖTS'ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 291 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 937 milyon dolarla İngiltere ve 784 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 723 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 460 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 203 milyon dolarla Almanya takip etti.

GTS kayıtlarına göre de geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 393 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 966 milyon dolarla İngiltere ve 818 milyon dolarla İtalya takip etti. En fazla ithalat ise 1 milyar 764 milyon dolarla Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 503 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 262 milyon dolarla Almanya izledi.

Gümrük idareleri tarafından ocakta tahsil edilen vergiler, 11 milyar 919 milyon lira oldu.

Şirket verileri

Ocak itibarıyla aktif limited şirket sayısı 806 bin 832, ticari işletme sayısı 724 bin 276, şube sayısı 201 bin 615, anonim şirket sayısı 129 bin 381, kooperatif sayısı 35 bin 728, kolektif şirket sayısı 10 bin 729, komandit şirket sayısı bin 781 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde ocak ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 910 bin 342, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 897 bin 197 olarak kayıtlara geçti.