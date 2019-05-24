TİCARET Bakanlığı, iki tebliği yürürlükten kaldırdı.Buna göre, 25/5/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.
30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4) yürürlükten kaldırıldı.
Ticaret Bakanlığı, iki tebliği yürürlükten kaldırdı
Ticaret Bakanlığı, iki tebliği yürürlükten kaldırdı. Bakanlığın konu ile ilgili kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
TİCARET Bakanlığı, iki tebliği yürürlükten kaldırdı.Buna göre, 25/5/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.
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