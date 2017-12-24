THY’nin İstanbul - Alanya GZP uçuşu iptal 

KÖTÜ hava koşulları nedeniyle 10.40 uçağının Antalya’ya yönlendirilmesinden sonra THY’nin İstanbul’dan saat 22.35’te kalkacak olan TK 2596 sefer sayılı Alanya Gazipaşa uçuşu da iptal edildi.
Aynı uçakla frekans olarak 23.30’da Alanya GZP’den yapacağı Alanya - İstanbul arasındaki TK 2597 sefer sayılı uçuşu da yapılamayacak. Yolculara SMS ile bilgilendirme yapılarak iptal ve değişiklik imkanı sunulduğu bildirildi.
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