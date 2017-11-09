THY son 5 yılın en yüksek doluluk oranına ulaştı

THY'nin üçüncü çeyrekte hem yolcu hem de kargo gelirleri 2016 yılının aynı dönemine göre güçlü artış gösterdi, toplam gelirler yüzde 23 oranında artış ile 3.6 milyar dolara ulaştı. Yılın dokuz aylık döneminde elde edilen toplam gelir ise yüzde 8 oranında artış ile 8.2 milyar dolar oldu.

Rakamlarda bu dönemde FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar) bir önceki yıla göre yüzde 90a yakın artış göstererek 1.5 milyar dolar seviyesine ulaşırken, aynı şekilde yüzde 41e ulaşan FAVKÖK marjı ile Türk Hava Yollarının havacılık sektöründeki en karlı havayolları arasındaki konumunu koruduğu görülüyor.



Finansal sonuçları değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı şunları kaydetti; 2017 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz karlılık, Ortaklığımızın güçlü nakit üretme potansiyelini net bir şekilde ortaya koymuştur. Tüm Türk Hava Yolları ailesi olarak dünyanın önde gelen beş yıldızlı havayollarından biri olma hedefimiz doğrultusunda, hizmet kalitemizden asla ödün vermeden büyüme trendine devam edeceğiz. Türkiyenin en değerli markası ve en büyük hizmet ihracatçısı olan Türk Hava Yolları, yükselişini sürdürme ve İstanbulu uluslararası hava taşımacılığının önemli bir merkezi haline getirme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek.



EYLÜL AYI YÜZDE 81.5 İLE DOLULUKTA BİRİNCİ

Açıklanan finansal verilere göre bu dönem Türk Hava Yolları yüzde 81.5 ile son beş yılın en yüksek Eylül ayı doluluk oranına ulaştı. Bu yılının ikinci çeyreğinde canlanmaya başlayan turizmin, üçüncü çeyrekte daha da güçlenmesi ile birlikte, taşınan yolcu sayısı 2016 yılının üçüncü çeyreğine göreyüzde 17 oranında bir artış ile 21.3 milyon olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyreğin bu başarısının da katkısıyla Türk Hava Yolları 2017 yılının dokuz aylık döneminde ortalama yüzde 79 doluluk ile 52 milyon yolcuya ulaştı



MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK



Bayrak taşıyıcı havayolu, 2017 yılının ilk dokuz aylık döneminde mali disiplinden taviz vermeyerek operasyonel giderlerini yaklaşık yüzde 6 oranında azalttı. Akaryakıt giderlerinin arttığı 2017 yılının üçüncü çeyreğinde, personel ve ikram giderleri gibi tüm büyük kalemlerde yapılan tasarruflar sayesinde birim giderinde yüzde 4 oranında daha düşüş kaydedildi.