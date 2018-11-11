THY rekorunu erken kırdı

Türk Hava Yolları (THY) Üst Yöneticisi Bilal Ekşi, "THY'nin 2018 sonu hedefi 1 milyar dolardı ama takım ruhuyla çalışarak 9 ayda 1 milyar 149 milyon dolarlık rekor kara ulaştık." dedi

THY rekorunu erken kırdı
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EKŞİ, yaptığı açıklamada, THY'de 400 milyon dolar esas  faaliyet zararının açıklandığı 2016 yılında genel müdürlük görevine başladığını  ve göreve gelir gelmez gider azaltıcı politikalar ve gelir optimizasyonuyla  zararı minimize etmeye çalıştıklarını söyledi.
O dönem personelle bir karar verdiklerini dile getiren Ekşi, şöyle  devam etti:
 
"THY, Türk milletinin gururu, dolayısıyla bu şirketin muhakkak suretle  bu durumdan çıkması gerekiyor. Alınan tedbirlerle 2017'yi 1 milyar 20 milyon  dolarla, yani rekor bir karla kapattık. O zaman biz bir takım olursak, başarıyı  paylaşırsak, kriz anlarında da herkes sorumluluğunu üstlenirse aşamayacağımız  zorluğun olmadığını anladık. Yani eksi 400 milyon dolardan artı 1 milyar 20  milyon dolara çıktık."
 
THY'nin zarar ettiği dönemde, şirketle ilgili bazı endişenin ortaya  çıktığını ancak bunun hızla aşıldığını anlatan Ekşi, "THY'nin kaderi, Türkiye'nin  kaderiyle ilişkili. Türkiye ne kadar iyiyse, THY de o kadar iyi olur." diye  konuştu.
 
Geçen yıl Antalya'da düzenledikleri zirvede, aile şuuruyla hareket  edip, Türk milletinin gücüne güvenerek her türlü problemin üstesinden  gelinebileceğini herkese gösterdiklerini söyleyen Ekşi, 2016 yılında  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın THY ekibini kabul edip, destek vermesinin  şirket personeline büyük moral sağladığını ifade etti.
 
"Bu yılı da rekor karla kapatacağız"
 
THY'nin bu yılın 9 ayında 1 milyar 149 milyon dolarlık karla tarihi  bir rekor kırdığını belirten Ekşi, "THY'nin 2018 sonu hedefi 1 milyar dolardı ama  takım ruhuyla çalışarak 9 ayda 1 milyar 149 milyon dolarlık rekor kara ulaşarak  bu rakamı geçtik. Geçen yılın 9 aylık döneminde bu rakam 956 milyon dolardı.  2016'da zarardaydı. Siz çalışanlarınıza inanırsanız ve başarıyı onlarla  paylaşırsanız, başarıyı sadece kendinize değil, onlara da mal ederseniz bu netice  geliyor." dedi.
 
Ekşi, Türkiye'nin havacılık açısından potansiyelinin çok yüksek  olduğunu vurgulayarak, "Bize düşen, doğru zamanda doğru yelkeni rüzgara uygun  şekilde tutmaktı, THY ekibi de bunu başardı." ifadesini kullandı.
 
THY'nin yıl sonu için 73 milyon olarak açıkladığı yolcu sayısı  hedefinin 74 milyona çıkarıldığını söyleyen Ekşi, gelir beklentilerinin bütçeye  göre arttığını ancak giderlerin netleşmemesi, dolar ve yakıt fiyatlarındaki  seyrin değişken olması nedeniyle yıl sonu karlılık hedeflerini revize  etmeyeceklerini bildirdi.
 
"Kuzey ışıklarına kadar gideceğiz"
 
THY'nin Türkiye dahil 122 ülke ile dünyada en fazla ülkeye uçan hava  yolu şirketi olduğuna işaret eden Ekşi, şöyle konuştu:
 
"Türkiye'yi takip eden ikinci ülke Fransa'dan 30 ülke daha fazla uçuş  gerçekleştiriyoruz. Asıl gurur duyulması gereken şey, bu birinciliğin devam  etmesi. Bu, Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla alakalı. Bu,  tarihimizin bize yüklediği bir misyon. Anadolu'nun misafirperverliğini, kültürünü  dünyanın her noktasına ulaştırmayı kendimize misyon edindik."
 
Ekşi, gelecek yıl THY'nin 10 noktaya daha doğrudan uçuş yapacağını  belirterek, Meksika'ya, Endonezya'nın Bali adasına, Gambia'ya, Sudan'ın Port  Sudan Havalimanına, Finlandiya'da kuzey ışıklarının görüldüğü yere kadar uçuş  gerçekleştireceklerini söyledi.
 
THY'nin 303 destinasyona uçuş gerçekleştirdiğini dile getiren Ekşi,  yeni noktaların eklenmesiyle bu sayının 313'e çıkacağını, uçulan noktalarda da  uçuş derinliğini artıracaklarını bildirdi. Ekşi, bazı noktalara uçuş sayılarını  artırmayı da  düşündüklerini, hazırladıkları bütçe tasarısının yönetim kurulunca  onaylanmasının ardından bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.
 
"Filomuza 41 yeni uçak geliyor"
 
330 uçağı bulunan THY filosuna gelecek yıl 41 yeni uçağın ekleneceğini  anlatan Ekşi, yaklaşık 10 uçağın da filodan çıkarılacağını bildirdi.
 
Ekşi, filoya yeni yılda ilk kez geniş gövde yeni nesil uçakların  katılacağını belirterek, şunları kaydetti:
 
"2020'de Airbus A350 THY filosuna katılacak. Geniş gövde uçaklarla THY  filosunun çehresi değişecek. Çok daha konforlu, sessiz, daha az maliyetli uçaklar  filoya girecek. Gelecek yıl 737 Max, Airbus A320neo gibi maliyeti nispeten düşük  uçaklarımız filoya girecek. Bunlarla THY yakıt maliyetlerini azaltacak,  dolayısıyla bunun bilete ve karlılığa yansıması pozitif yönde olacak."
 
Ekşi, bilet fiyatlarına değinirken de rakamları pazar şartlarının  belirlediğini söyledi. Bilal Ekşi, "Şirketi ne kadar iyi idare ederseniz ve  maliyetleri ne kadar aşağıya düşürürseniz rakiplerinizle o kadar rekabete girerek  bilet fiyatlarını düşürebilirsiniz. Havacılık çok dinamik bir sektör. Yakıt  fiyatları şu anda 80 dolar civarında. Bu yukarı çıkarsa herkes fiyatları artırır  ama biz gelecek sene için özellikle dolulukların fazla olacağı bir yıl  bekliyoruz." dedi.
 
Ekşi, sefer sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili  bilgi verirken de İstanbul Havalimanı'nda slot sıkıntısı olmayacağını, Atatürk  Havalimanı'nda lodostan kaynaklı uçak kalkışlarındaki gecikmelerin de İstanbul  Havalimanı'nda yaşanmayacağını bildirdi.
 

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