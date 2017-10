THY o şirketle yollarını ayırdı

TÜRK Hava Yolları yapımı devam eden İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınması ile birlikte ikram hizmeti tedariki için ilgili firmalarla görüşmelere başladığını duyurdu. THY'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada, bu kapsamda Singapur Hava Yolları'nın ikram şirketi SATS ile ortak bir şirket kurulabileceği belirtildi. SATS Ltd (SATS)'ın iştiraki olan SATS Investments Pte. Ltd. (SIPL) ile bir niyet anlaşması imzalandığını duyurdu. Açıklamada "Söz konusu niyet anlaşması kapsamında gerekli ön şartların gerçekleşmesi hukuki, idari ve düzenleyici onayların alınması üzerine ilgili kuruluşça ikram hizmetleri konusunda yatırım yapılması söz konusu olabilecektir. Önemlilik arz eden gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktı" denildi.



TURKİSH DO&CO



Türkiye'de 2006 yılında kurulan Turkish DO & CO, 2007 yılından bu yana Türkiye'nin dokuz büyük havalimanında havayolu ikram faaliyetini sürdürüyor. Türkiye'deki merkezi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olmak üzere, Ankara, Trabzon, Adana, Antalya, Dalaman, Bodrum, İzmir ve Sabiha Gökçen havalimanlarında çalışıyor



SİNGAPURLU SATS



Singapurlu SATS ise 1972 yılında kuruldu. Uzakdoğu ve Ortadoğu'da 44 noktada faaliyet gösteren şirket, havayolu ikramının yanı sıra yer hizmetleri konusunda da faaliyet gösteriyor. 3. Havalimanı projesi ile yakından ilgilenen şirket, uzun süredir Türkiye'ye yatırım yapmayı planlıyordu. SATS'ın anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda Üçüncü Havalimanı'na 120 milyon dolarlık yatırım yapması bekleniyor.