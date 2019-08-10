THY'nin net karında rekor düşüş! Yüzde 70 azaldı
Türk Hava Yollarının net karı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 70 düşüşle 133 milyon TL oldu.
EKONOMİ 09.08.2019, 12:35 Melike Temir
TÜRK Hava Yolları net karını açıkladı. Yılın ikici çeyreğinde şirketin net karında büyük düşüş yaşandı.
YÜZDE 70 DÜŞÜŞLE 133 MİLYON LİRA OLDU
Türk Hava Yollarının ikinci çeyrekte net karı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 70 düşüşle 133 milyon lira oldu. Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, şirketin toplam hasılatı ise aynı dönemde yüzde 35 artışla 18,7 milyar lira oldu.
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