THY, Gulf Air ile kod anlaşması imzaladı

BAHREYN Krallığı'nın ulusal havayolu Gulf Air (GF) ve Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) arasında dün 1 Kasım 2017 itibariyle Bahreyn ve İstanbul güzergâhında geçerli olacak kod paylaşımı anlaşmasına imza atıldı. İmza töreni, THY'nin İstanbul’daki Genel Yönetim Merkezi’nde Gulf Air Genel Müdürü Kaptan Waleed Abdul Hameed Al Alaw, THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi ve taraflardan üst düzey yetkililerin katılımı ile gerçekleşti. Söz konusu anlaşma, her iki taşıyıcı tarafından Manama ve İstanbul'a düzenlenen uçuşlarda her iki şirketin yolcularına Bahreyn ile Türkiye arasında daha fazla seyahat imkânı tanıyacak ve böylelikle hem bayrak taşıyıcı havayollarının hem de ülkelerinin ticari ortaklığını genişletecek. THY ve GF, günde tek sefer gerçekleştirdikleri Bahreyn-İstanbul güzergahında karşılıklı olarak kod paylaşımı yapabilecek.

GF Genel Müdürü Kaptan Waleed Abdul Hameed Al Alawi, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türk Hava Yolları ile bir kod paylaşımı anlaşması imzalamak Gulf Air için oldukça olumlu ve stratejik bir adım. Bu anlaşma ile ticari bağlantılarımızı artırıp güçlendirerek, yolcularımıza daha fazla uçuş imkânı sunuyoruz. Gulf Air, her iki havayolu şirketi tarafından daha fazla seçenek, kolaylık ve sorunsuz bir seyahat deneyimi sunan bu kod paylaşımı anlaşması sayesinde yolcuları için çok daha fazla varış noktasına bağlantı sağlamış olacak” dedi.

THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi ise, “Bu kod paylaşımı anlaşmasını Gulf Air ile imzalamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz ve uçuş ağlarımız aracılığıyla yolcularımıza sunduğumuz seyahat imkânını en üst düzeye çıkarmak adına işbirliğimizi daha da ilerletmeyi amaçlıyoruz. Bununla birlikte Gulf Air ile olan işbirliğimizin iki ülke arasında hızla gelişen ilişkiler çerçevesinde her iki bayrak taşıyıcısına ticari açıdan da büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.