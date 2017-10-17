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THY fiyatlarda indirime gitti

Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda kış aylarına özel fiyat indirimine gitti

THY fiyatlarda indirime gitti

Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda kış aylarına özel fiyat indirimine gitti

17 Ekim 2017 Salı 19:50
THY fiyatlarda indirime gitti
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TÜRK Hava Yolları (THY), yolcularına kış ayları boyunca yurt içi uçuşlarda uygun fiyatlarla uçuş imkanı sağlayan kampanya başlattı.
 
THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 17 - 22 Ekim tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 01 Aralık 2017 - 19 Nisan 2018 tarihleri arasında tek yön her şey dahil Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 55 lira, Atatürk Havalimanı'ndan 66 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde ediyor.
 
Kampanyanın kapsamı dışında kalan seyahat dönemleri 28 Aralık (dahil) - 02 Ocak 2018 (dahil) ve 19 Ocak 2018 (dahil) - 6 Şubat 2018 (dahil) olarak belirtildi.
 
Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web adresinden ulaşılabilecek.
 
Satış ofisleri ve seyahat acentelerinden alınan biletlerin ücretleri değişkenlik gösterebilir.
 

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Son Güncelleme: 17.10.2017 19:51
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıTHY
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