THY'den yeni ortaklık anlaşması

Arnavutluk'un Türk Hava Yolları (THY) ortaklığında kurulan ilk ulusal havayolu şirketi Air Albania'nın test süreci ve şirketin sertifikalandırılmasına ilişkin teknik şartların oluşturulmasının ardından Albcontrol, THY ve özel bir ortak arasında, şirketin işleyişi ile ilgili anlaşma imzalandı

THY'den yeni ortaklık anlaşması
banner404

ARNAVUTLUK Altyapı ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan yazılı  açıklamaya göre, imzalanan anlaşma ile şirketin sertifikalandırılması ve  çalışmaların başlatılması yönünde yeşil ışık yakıldı.
 
Arnavutluk Başbakanlığı'nda anlaşmanın imzalanmasının ardından,  Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi  Başkanı İlker Aycı, başkent Tiran'daki Rahibe Teresa Havalimanı'nı ziyaret etti.

Aycı burada yaptığı açıklamada, Air Albania'nın hazırlanması sürecinde  çalıştıkları için gurur duyduklarını ifade ederek, "Bu görev bize iki lider  tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve (Arnavutluk) Başbakan Edi Rama  tarafından verildi. Bunun ardından güçlü bir şekilde çalışmaya başladık."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Teknik sürecin tamamlandığına, projenin nihayetlendirilmesine yönelik  sürecin de tamamlanmak üzere olduğuna işaret eden Aycı, "Air Albania çok yakında  göklerde olacak. Biz de THY olarak Arnavut tarafıyla birlikte çalıştığımızdan  dolayı çok gururluyuz." şeklinde konuştu.
 
Bakan Balloku da THY'nin bu ortak girişimin destekleyici olduğunu dile  getirerek, "THY, özel bir ortakla birlikte Arnavutluk'tan bayrağı taşıyacak bir  şirket kurmasını talep etti. Bu da bugün gerçek oluyor. Süreç uzundu ancak mümkün  olan en iyi şekilde sonuçlandı." şeklinde konuştu.
 
THY ortaklığında kurulan Air Albania, Eylül 2018'de başkent Tiran'da  düzenlenen törenle hizmete açılmış ve ilk sembolik uçuşunu İstanbul'a  gerçekleştirmişti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (16.02....
Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (16.02....
  1. GÜNCEL

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472