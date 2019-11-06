THY'den kampanya; 99 TL'ye her yere uç! İşte katılım koşulları

TÜRK Hava Yolları, yurt içi uçuşları kapsayan kampanyasıyla bir rekoru hedefliyor. Bu kampanyaya göre THY, 99 TL'den başlayan fiyatlarla herkese uçuş imkânı sunuyor.

"Hep Güzelsin Türkiye" sloganıyla duyurulan kampanya kapsamında 6-7 Kasım 2019 tarihlerinde 99 TL'den başlayan fiyatlarla yurt içi bilet alacak yolcuların söz konusu promosyon biletleri 1 Aralık 2019 ile 30 Ocak 2020 tarihleri arasında kullanabileceği belirtildi.

Kampanya 6 Kasım 2019 – 7 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Aralık 2019 – 30 Ocak 2020 arasında olan biletler için geçerlidir.

Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurtiçi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerlidir.

Kampanya Kıbrıs ve Hopa’ya yapılacak uçuşları kapsamamaktadır.

İlgili promosyon sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli değildir.

Rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda tamamlanmalıdır.

Kampanya kapsamında belirtilen ücret, rezervasyon yapılmış ancak satın alması tamamlanmamış biletlemelerde geçerli değildir.

Seyahat çıkışında 17 Ocak 2020 - 19 Ocak 2020 tarihleri geçersiz olup promosyon kapsamı dışındadır.

Kampanya kapsamında alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmez.

Ücrete havalimanı vergileri, hizmet bedeli ve akaryakıt harçları dahildir.

Promosyon biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme, kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.

Promosyonlu biletler çağrı merkezimizden ve online kanallarımızdan düzenlenebilmektedir.