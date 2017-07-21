THY'den Bodrum'a ek sefer

THY , tatil beldelerinde de hissedilen deprem nedeniyle saat 19.00'da İstanbul'dan Bodrum 'a düzenlediği ek seferle bölgeden ayrılmak isteyenleri İstanbul'a getirecek.THY ayrıca, gece yapılması planlanan TK 2526 sefer sayılı uçuşun, yolcu kapasitesini arttırma yoluna gitti. Söz konusu uçak da saat 00.05'de Bodrum'dan İstanbul'a hareket edecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.