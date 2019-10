Thomas Cook iflasının ‘Esnaf’ cephesi

Ceren Şahin - ÖZEL HABER

THOMAS Cook’un iflası dünya turizmini sarsmış, turizmciler başta olmak üzere iflasın endişesi esnaf ve tedarikçilere dek yansımıştı. İngiltere ayağının ardından Avrupa pazarında Hollanda, Almanya, Polonya’dan gelen iflas açıklamaları da yaşanan endişeyi arttırmıştı.

‘OTELCİYE ‘BATAK’ MUAMELESİ YAPILIYOR’

Turizmciler yaşanan iflas süreciyle birlikte esnaf ve bankalar tarafından otelcilere ‘batak’ muamelesi yapıldığını ifade ederek “Thomas Cook battı, biz batmadık. Bizim yerimiz, yurdumuz belli” diyerek endişe duymaları gereken bir şey olmadığını, köstek değil destek olunmasını beklediklerini vurgulamışlardı.

‘İYİYKEN İYİ, KÖTÜYKEN KÖTÜ OLMAYALIM’

Dim TV (dimtv.tv) bugün mikrofonlarını Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir’e de uzattı. Demir esnafına çağrıda bulunarak “Thamos Cook’un iflas etmesinden sonra bizlerde üzüldük. Alanya’mızın bir turizm bölgesi, dolayısıyla doğrudan veya dolaylı olarak herkes bu sektörden ekmek yiyor. Thomas Cook’un iflası da herkesi ilgilendiriyor. Üreticiler, esnaf ve otelcilerimiz arasında da ticari münasebetler söz konusu. Örneğin bir ailenin günlük et ihtiyacı 500 gram ama otellerin tonlarca et ihtiyacı oluyor. Tabi bu ihtiyacı da kasaplar temin ediyorlar. Kasaplar ise et teminini dağlardaki çobanlardan sağlıyorlar. Yani zincirleme bir bağlantı, ticaret ağı mevcut. Dolayısıyla zincirde birinin zarar görmesi hepsini etkiliyor. Yaşanan iflas turizmcileri tedirgin ettiği gibi esnafa da sirayet etti. Otelcilerde ‘Mülkümüz var. Kaçacak değiliz, yerimiz yurdumuz belli. Esnafa borcumuzu vereceğiz’ dediler. Onlar da haklılar. Para gelmeden nereden versinler? 2 ay önce gelen turisti yatırmış, yedirmiş, masrafını yapmış. Ama iflasın ardından parasını alamamış. Esnaflarımıza çağrım bu noktada her zaman alış veriş yaptıkları, mal verdikleri kişileri sıkmamaları, otelcilerimize yardımcı olmaları. Çünkü yarın durumları iyi olduğu zaman, yine esnafımızdan alışveriş yapacaklar. Birbirimize karşı anlayışlı olalım. Senedi, çeki olanları icraya vermeyelim. Karşılıklı konuşalım. Anlaşalım. Çünkü geri dönüşümü olacaktır. İyiyken iyi, kötüyken kötü olmayalım. Biri birimize yardımcı olalım. Alanya hepimizin, birbirimize yardımcı olalım” ifadelerini kullandı.

DEMİR’DEN ‘ESNAFI KORUYUN’ ÇAĞRISI

Demir turizmcilere de çağrıda bulundu. Alanya’da esnaf ve otelcilerin omuz omuza olması gerektiğine dikkat çeken Demir “Bir çağrı da esnafım adına otelcilerimize yapmak istiyorum. Alanya’da otellerimizin esnaflarımıza zaten ödenmesi mümkün olmayan, yüklü miktarlarda borçları olmadığını biliyoruz. Zira onlar alışverişlerinde çoğunlukla büyük marketleri tercih ediyorlar. Mecbur kaldıkları zaman Alanya’daki kasaplardan mal aldıklarını duyuyoruz. Bir kısmı direk olarak fabrikadan alıyorlar. Görüldüğü üzere Alanya’mızda biz bizeyiz. Zor zamanlarımızda yine bizler omuz omuza veriyoruz. Bunun unutulmaması ve turizmcilerin de esnafımıza bundan sonraki süreçte sahip çıkmasını, alışverişlerinde zincir marketleri değil, esnafımızı tercih etmesini istiyoruz” dedi.