The Banker’a göre İş Bankası en büyük

DÜNYANIN saygın ekonomi yayınları arasında yer alan The Banker dergisi, “Dünyanın En Büyük 1000 Bankası” listesini yayınladı. İş Bankası, bu yıl 122’nci sıradan listeye girdi. The Banker dergisinin bankaların ana sermaye büyüklüğüne göre yaptığı sıralamanın sonuçlarına göre İş Bankası, güçlü sermaye yapısı ve yüksek kârlılık rasyolarıyla bu yıl da Türk bankaları arasında liderliği elde etti. İş Bankası, ayrıca pek çok Avrupa bankasını da geride bıraktı.

Ekonomiye kesintisiz destek

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda Mart 2017 itibarıyla aktif büyüklüğünü 333 milyar TL’ye çıkaran Türkiye’nin en büyük özel bankası olarak, dünyanın en büyük bankaları sıralamasında Türk bankaları arasında en üst sırada yer almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bali, şöyle devam etti: “Gerek hane halkına gerekse ülke ekonomisine istihdam ve katma değer yaratan sektörlere kesintisiz finansman desteği vermeyi sürdürüyoruz. İş Bankası olarak büyüklüğü sadece ekonomik büyüklük olarak algılamıyor, tüm faaliyetlerimizle çalışanlarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız, tüm paydaşlarımız için değer katmak olarak görüyoruz. Başarıları bu anlayışımızın bir sonucu olarak değerlendiriyoruz.”

The Banker dergisinin ana sermaye büyüklüğüne göre yaptığı sıralamanın sonuçlarına göre; dünyanın en büyük 1.000 bankası sıralamasında Türkiye’den 7 banka yer alıyor.

BRIC ölmedi!

The Banker’ın listesinde ilk sırada Çinli ICBC yer alırken, BRIC ülkelerindeki bankaların kârlarındaki patlama dikkati çekti. 2016’da Rus bankaların kârı yüzde 369, Brezilyalı bankaların kârı yüzde 179 ve Hintli bankaların kârı yüzde 26 artış gösterdi. The Banker’ın Editörü Brian Caplen, “Bazı analistler BRIC ülkeleri konsepti öldü diyordu. Ancak en hızlı büyüyenler BRIC ülkeleri” dedi.