Tezek bile pahalandı

KUZEY Irak krizi petrol fiyatlarını 2 yılın zirvesine çıkarırken motorine zam geldi. Benzine de zam kapıda. Motorin 4.80 TL’yi aştı. Brent petrolünün fiyatı, Türkiye'nin Kuzey Irak yönetiminin ham petrol ihracatını kesmek tehdidi ve ABD rafinerilerinin üretimi artırarak ABD ham petrol stoklarında beklenmedik düşüşe yol açmasının ardından dün gördüğü 26 ayın zirvesine yakın seyrediyor.

Brent ham petrol Kasım vadeli fiyatı yüzde 0.4 artışla varil başına 58.64 dolarda bulunuyor. Öte yandan dolar bugün 3.56’nın üzerinde. Enerjide dışa bağımlı Türkiye’nin bu yıl ısınma giderlerinin de yükselmesi bekleniyor. Kur ve petrol fiyatları böyle giderse zam kaçınılmaz olacak.

TEZEK BİLE PAHALANDI

Köylerde ise vatandaş doğalgaz veya elektrikli ısıtıcılarla değil soba ile ısınyor. Sobayla ısınan vatandaş tezek yakarak kışı geçirmeye çalışıyor. Fakat bu yıl tezek de pahalandı! Nasıl mı demeyin? Hayvanlarını beslemek için saman alan köylü bu yıl istediği kadar saman alamadı. Samanın kilogramı 70 kuruşa kadar çıktı. Öyle ki Türkiye beş yıl sonra saman ithal etmeye başladı. Hal böyle olunca hayvanının yediği samandan elde edilen tezek de pahalandı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İHA’nın haberine göre; Sivas'ın köylerinde vatandaşlar kış ayları için tezek üretimine şu günlerde başladı.

Kış için tezek hazırlığı yapan Hatice Keskin, tezeğin kömüre kıyasla güvenilir ve sağlıklı olduğunu belirterek, “Ahırdan dışkıları alıp dışarıda bir araya getiriyoruz. Tezekleri yassı bir şekle getirip kurumaya bırakıyoruz. Kuruma vaktinin bitmesinin ardından belliyoruz. Daha sonra kış gelmeden kalak ediyoruz veya içerilere çekiyoruz. Ekmek yapımında ve soba yakmada kullanıyoruz. Tezekleri çok yakarsan çabuk biter, az yakarsan geç biter. Sağlığı çok iyi kömüre göre kömürün ne kokusu ne zehri var. Çorbalarımızı pişiriyoruz, ekmeğimizi pişiriyoruz ve ekmeklerimizi yapıyoruz” dedi.