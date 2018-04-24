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'Teşvikler yeterli olmadı'

Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı Deniz Karataş, birkaç ay önce gündeme gelen ve kimi ülkelerden alınan inşaat demirinde gümrük vergisinin sıfırlanmasının, demir fiyatının düşmesine fayda getirmeyeceğini belirttiklerini ve bu sürecin söyledikleri gibi çıktığını ifade etti

'Teşvikler yeterli olmadı'

Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı Deniz Karataş, birkaç ay önce gündeme gelen ve kimi ülkelerden alınan inşaat demirinde gümrük vergisinin sıfırlanmasının, demir fiyatının düşmesine fayda getirmeyeceğini belirttiklerini ve bu sürecin söyledikleri gibi çıktığını ifade etti

24 Nisan 2018 Salı 22:08
'Teşvikler yeterli olmadı'
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DENİZ Karataş, gümrük vergisinin sıfırlanmasına yönelik adımın yeterli gelmediğini belirterek, yeni önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Demirin tonundaki yükselişin inşaat maliyetlerine şimdiden yansıtılmaya başlandığını aktaran Karataş, "Bu yansıma önlem alınmadığı takdirde konut fiyatını ve inşaat maliyetini daha da yükseltecektir" dedi.
'DEMİR FİYATLARI ÜZERİNDE OYUNLAR OYNANIYOR'
Karataş, "Demirdeki durdurulamayan artış için ciddi önlemler alınması şart. Bir taraftan vatandaşa ucuz ve sıcak yuva kazandırma çabası ve gayreti içerisinde olan sektör, bu fiyatlar karşısında konut yapma, ev satma, ev alma yatırımlarına devam etme süratini çok çok yavaşlatacaktır. Öte yandan demir üzerinde spekülatif yönde davranışlar sergilenmektedir. Bu davranışlar yakından incelenmeli ve takip edilmelidir. Devletimizin ilgili organları demir üzerinde oynanmak istenen 'Ben merkeziyetçi' yaklaşım oyununa son vermelidir" diye konuştu.
'İNŞAATLAR DURMA NOKTASINA GELDİ'
İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun bu konuyu yakından takip ettiğini belirten Karataş, "Müteahhitlerimizin uğradığı haksızlık ve yaşadığı sıkıntıların giderilmesi yönünde her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yerine getirme çabası içerisinde bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Geçen yıldan 2018'in bu dönemine kadar demir yüzde 70'e varan zam almıştır. Bu yükseliş inşaatların yavaşlamasına neden olmuş, hatta durma noktasına getirmiştir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Müteahhitler DerneğiDeniz Karataş
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