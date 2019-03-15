Tesla yeni aracını tanıttı

TESLA CEO'su Elon Musk, aracın iç üretim kapasite aralığı üzerinde 11 yıldır çalışıldığını belirtti ve aracın toplu üretimine yakında başlanacağını duyurdu. Musk, Teslanın Model S, Model 3 ve Model X araçlarının toplamından daha fazla elektrikli SUV üretmeyi hedeflediğine dikkat çekerken Model Yyi dünyadaki en güvenli SUV olarak tanıttı ve yıl sonuna kadar bütün düzenleyici kurumların aracın kullanımını onaylayacağından emin olduğunu söyledi.

Model Y SUV teslimatına 2020nin sonbaharında başlanacağı öngörülürken, aracın en hızlı modelinin 3.5 saniyede 0dan 96 kilometreye (60 mph) çıkabildiği ve 482 kilometrelik (300 mil) menzile sahip olduğu belirtildi. Ayrıca aracın, Standard Range modelinin 39 bin dolar, Long Range modelinin 47 bin dolar, Dual Motor AWD modelinin 51 bin dolar ve en pahalı modeli olan Performanceın da 60 bin dolardan satışa çıkacağı açıklandı. Musk, Teslanın araç için sürücüsüz sistem üzerinde çalıştığını ve denemelerin yıl içinde başlayabileceğini de ekledi.



Ocak ayında Model Yye olan talebin, Model 3e olan talepten yüzde 50 ile yüzde 100 daha fazla olacağını öngörüsünü yapan Musk, tanıtımda yeni SUVnin dünyanın en çok satan elektrikli aracından yüzde 10 daha pahalı olacağını söyledi ve Teslanın küresel araç üretiminin gelecek 12 ayda bir milyona ulaşmasını beklediğini belirtti.



Önceki tanıtım etkinliklerinden farklı olarak Musk aracın siparişiyle ilgili bir bilgi vermezken, Teslanın internet sitesinde Model Y SUVnin siparişi için 2,500 dolar depozito ödenmesi gerektiği ve aracın üretiminin gelecek yıl sonuna doğru başlayacağı uyarısı yapıldı.

