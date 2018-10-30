Tesla Türkiye yatırımı durduruldu!

GEÇTİĞİMİZ aylarda yaşanan krizin ardından ABD’den ithal edilen otomobillere ek vergi konulması, ABD çıkışlı otomobillerin ülkemizde ciddi oranda pahalı hale gelmesine neden olmuştu. Tesla Motors‘a göre oldukça verimsiz olan bu ortam nedeniyle, Türkiye yatırımı askıya alınmış durumda.

Olayın ilk onayı ise Twitter üzerinde yapılan bir açıklama ile geldi. “The law” isimli Twitter kullanıcısının sorduğu soruya yanıt veren S&S Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak, durdurma kararının vergiler yüzünden verildiğini açıkladı.