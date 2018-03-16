Tesla avcısı tüm dünya'dan önce Türkiye'de

01 MART 2018 tarihinde canlı yayınla Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyeri yapılan ve Türkiye'ye 2018'in ikinci yarısı gelecek olan Jaguar I-Pace tüm dünyadan önce ilk kez Türkiye'de ön gösterime çıkacak. Sınırlı sayıdaki kişinin görebileceği otomobilin etkinliğine katılmak için ise Jaguar'ın sitesini ziyaret etmek gerekiyor. 17-18 Mart ve 24-25 Mart tarihilerinde gösterimi yapılacak olan otomobilin gücü ve donanımları ise Tesla'nın Model X modeline rakip olmasını sağlıyor.