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Tesla avcısı tüm dünya'dan önce Türkiye'de

Jaguar'ın Tesla'nın sevilen modeli Model X'i piyasadan silecek bir model ortaya çıkarttı. Bu modelin ise ön gösterimi tüm dünyadan önce İstanbul'da yapılacak.

Tesla avcısı tüm dünya'dan önce Türkiye'de

Jaguar'ın Tesla'nın sevilen modeli Model X'i piyasadan silecek bir model ortaya çıkarttı. Bu modelin ise ön gösterimi tüm dünyadan önce İstanbul'da yapılacak.

16 Mart 2018 Cuma 15:56
Tesla avcısı tüm dünya'dan önce Türkiye'de
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01 MART 2018 tarihinde canlı yayınla Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyeri yapılan ve Türkiye'ye 2018'in ikinci yarısı gelecek olan Jaguar I-Pace tüm dünyadan önce ilk kez Türkiye'de ön gösterime çıkacak. Sınırlı sayıdaki kişinin görebileceği otomobilin etkinliğine katılmak için ise Jaguar'ın sitesini ziyaret etmek gerekiyor. 17-18 Mart ve 24-25 Mart tarihilerinde gösterimi yapılacak olan otomobilin gücü ve donanımları ise Tesla'nın Model X modeline rakip olmasını sağlıyor. 

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Jaguarın TeslaModel XİstanbulTanıtım
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