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TESK'ten 'Site' önerisi

Türkiye genelinde yeni yaşam alanlarının site kültürüne dönüştüğüne ve her sitede ortalama 500-bin daire bulunduğuna dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Sitelerde çarşı mağazacılığını esnaf yapmalı' önerisinde bulundu

TESK'ten 'Site' önerisi

Türkiye genelinde yeni yaşam alanlarının site kültürüne dönüştüğüne ve her sitede ortalama 500-bin daire bulunduğuna dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Sitelerde çarşı mağazacılığını esnaf yapmalı' önerisinde bulundu

22 Ekim 2017 Pazar 21:26
TESK'ten 'Site' önerisi
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ÜLKE genelinde hemen hemen her ilde yaşam ve ikame alanlarının ferdi konutlardan site kültürüne dönüşmeye başladığını belirten Palandöken, "Özellikle şehir dışında kurulan ve en az 3-4 bin kişinin yaşadığı siteler modern hayatın artık vazgeçilmezidir.Üç büyük şehir başta olmak üzere birçok ilde AVM arzı fazlasıyla doyuma ulaştı. Bundan sonra bu alanlarda uzun zamandan beri savunduğumuz küçük esnaf ve sanatkarın içerisinde yer aldığı cadde mağazacılığının geliştirilmesi artık kaçınılmaz" dedi.  
‘SİTE YAŞAMI ESNAF İLE GÜZEL OLUR’
Yeni yapılaşmalarda küçük esnafa yer verilmesinin hem sitede yaşayan insanların hem de küçük esnaf ve sanatkarların faydasına olacağını Palandöken, "Cadde mağazacılığını yıllardan beri savunuyoruz. 800-bin dairenin olduğu yeni yaşam alanlarında küçük esnafa yer verilmesi esnafımız için önemli. Mahalle aralarına kadar giren zincir marketlere karşı küçük esnafımız için sitelerde bu tür iş yerleri açmak ayakta kalmak adına çok önemli. Yani bir pantolon paçası onarmak için o sitede terziye, insanların tıraş olmaları için berber ve bayan kuaförüne, bakkal gibi iş yerlerine ihtiyaç var. 5-10 küçük dükkandan oluşan bu cadde mağazacılığı büyük markalar yerine küçük esnaf tarafından yapılmalı. Böylece geçmiş yıllarda esnafın cadde mağazacılığı anlayışına yeniden bir dönüş oluyor. Bu dönüş de esnafımız adına sevindiricidir. Çünkü esnafın olduğu yerde rekabet olur, tüketici de kazanır" diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları KonfederasyonuTESKTürkiye
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