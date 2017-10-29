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TESK Kart görücüye çıkıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından uzun zamandan beri çalışması yapılan esnaf kartta tüm çalışmalar tamamlandı

TESK Kart görücüye çıkıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından uzun zamandan beri çalışması yapılan esnaf kartta tüm çalışmalar tamamlandı

29 Ekim 2017 Pazar 20:10
TESK Kart görücüye çıkıyor
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TESK olarak birçok alanda esnaf sanatkarların işlerini kolaylaştıracak, üzerlerindeki maddi yükleri azaltacak çalışmalar yürüttüklerini belirten Genel Başkan Bendevi Palandöken, “Bu çalışmalarımızdan birisi de 'TESK kart'tır” dedi. TESK kartın tanıtım toplantının 30 Ekim 2017 Pazartesi saat 14.00’te gerçekleştirilecek olması sebebiyle kısa bir değerlendirme yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarlarımızın anlaşmalı iş yerlerinden yapacakları alışverişlerde onlara puan, indirim gibi avantajlar sağlaması öngörülen 'TESK kart' artık hayata geçiyor. Yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkarlarımız ve ailelerinin anlaşmalı üye iş yerlerinden yapacakları alışverişlerde kullanabilecekleri 'TESK kart' ile esnaf ve sanatkarların iş yerlerine daha ucuz mal ve hizmet almasına imkan sağlanmaktadır. Ayrıca bir yandan da aile bütçelerine önemli bir katkı sağlanacaktır. 'TESK kart' bir kredi kartı değildir. Kartın dağıtımı sırasında esnaf ve sanatkarlarımızdan herhangi bir ücret alınmayacağı gibi, devam eden süreçte de kart aidatı bulunmamaktadır. Esnaf ve sanatkarlarımızın günlük hayatlarında kullandığı markalarla yaptığımız görüşmeler sonucunda, esnaf ve sanatkarlarımıza indirimler sağladık. Yolun henüz çok başındayız, her geçen gün platformumuza dahil edeceğimiz üye iş yerleri ile bu sistemi geliştireceğiz. İlerleyen süreçte esnaf ve sanatkarlarımız biriktirdikleri puanlar ile birbirlerinden de indirimli alışveriş yapabilecekler” diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
TESK KartTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu
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