TESK'in projesi bugün başlıyor

TESK Genel Başkanı Palandöken, “Sosyal güvenlik konusunda bilincin artırılması, kayıt dışı istihdamla mücadele, kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik SGK ile konfederasyonumuzun ortak işbirliği içerisinde olduğu projemiz başlıyor. 15 ilde sosyal güvenlik hakkında bilinçlendirme konferansları düzenleyeceğiz” dedi.

LİSTEDE ANTALYA DA VAR

Kayıtlı istihdamın desteklenmesi projesi hakkında bilgi veren TESK Genel Palandöken, “Konfederasyonumuz, SGK ile hem kayıt dışı istihdamla mücadelede hem de kayıtlı istihdamın desteklenmesi konusunda ‘Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi' (KİDEP) adı altında önemli bir projeye daha imza attı.Bursa, Tekirdağ, Gaziantep, Konya, Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa, Eskişehir, Kayseri, Rize, Samsun, Trabzon ve Ankara olmak üzere 15 ilde sosyal güvenlik bilgilendirme konferansı yapılacak. Nitekim bu faaliyetlerin ilki 10 Ekim Salı günü Bursa’da başlayacak” ifadelerini kullandı.

'BİLİNCİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Kayıt dışı istihdamla her zaman olduğu gibi bundan sonra da mücadele edeceklerini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: “Projemiz, sosyal güvenlik konusunda bilincin artırılması, denetimin etkin hale getirilmesi ve kayıt dışı istihdamla mücadelede yeni politikalar üretilmesi amacıyla rehberlik, denetim ve bilinçlendirme konularını içeren 14 ana faaliyetten oluşuyor. Projenin en önemli faaliyetlerinden birisi de esnaf ve sanatkârın sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi. Kayıt dışı işçi çalıştırmanın olumsuz sonuçları ve sosyal güvenlik teşvikleri konulu sunumlar yaparak bilinci artırmayı hedefliyoruz. Kayıt dışı istihdamla her zaman olduğu gibi bundan sonra da yoğun şekilde mücadele edeceğiz. ‘Esnaf Rehberinin’ dağıtılacağı konferanslarımıza tüm mensuplarımızın yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz."