TESK Başkanı: Türkiye'nin turizm potansiyeli çok yüksek

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dünya Turizm Haftası" nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, turizmin ülke ekonomileri açısından önemine değindi. Türkiye'nin turizmin her kalemi için seçenek sunabilen bir ülke konumunda bulunduğuna işaret eden Palandöken, şu değerlendirmede bulundu: "Turizm, özellikle gelişmekte olan ülkelerin, döviz girdisi bakımından, en önemli gelir kaynaklarından birisi. Ülkemiz de dört bir yanıyla turizm potansiyeli çok yüksek bir ülke. Potansiyelimizi tanıtım ve reklamlarla destekleyerek 4 yılda 70 milyon turist hedefini rahatlıkla yakalayabiliriz. Bacasız fabrika olan turizm sektöründe artışın sürekliliğinin sağlanabilmesi ve turizm gelirlerinin artırılabilmesi için bazı tedbirler almamız gerekiyor."