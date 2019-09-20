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TESK Başkanı tek tek meslekleri sayıp bedellide indirim istedi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken bedelli askerlikte esnaflara, çıraklara, kalfalara ve meslek liselilere indirim yapılması gerektiğini söyledi.

EKONOMİ 20.09.2019, 14:33
TESK Başkanı tek tek meslekleri sayıp bedellide indirim istedi
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TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bedelli askerliğin kalıcı olmasının hem ekonomi için hem de iş piyasası için çok rahatlatıcı olacağını söyledi. Bedellide esnaflara, çırak ve kalfalarla birlikte meslek liselilerin ödeyecekleri ücrette indirim olması gerektiğini belirten Palandöken, "Hem esnafımız zorlanmaz, hem de yanında çalıştırdığı çırak ve kalfalar ile birlikte mesleki eğitime yönelim de artar. Böylece esnaf ve sanatkarımız çırak bulmakta zorlanmaz, ekonomik kalkınmamız hızlanır" dedi.

"EKONOMİK OLARAK BÜYÜK FAYDA SAĞLIYOR"

Bedelli askerliğin uygulamaya konulmasının ekonomiye olumlu yansımalar yapacağını anlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bedelli askerlik uygulaması hem esnafın eleman ve çırak bulamama sorununu çözüyor hem de askere giderek işini kaybedecek gençlere ümit oluyor. Kendi işini kuran gençlerin işini kapatmaması, esnaf ve sanatkarımızın yanında çalıştıracak çırak ve elemanını bulması, olanı da kaybetmemesi gibi nedenlerle birlikte ekonomik olarak büyük fayda sağlıyor. Yeni uygulamaya konulan bedelli askerlik ücretleri geçmiş yıllara göre çok yüksek. Bu ücretleri esnaflar ile birlikte yanlarında çalıştırdıkları çırak ve kalfaların ödemesi mümkün değil. Esnafımızın işini kaybetmemesi ve yeni elaman yetiştirmek içinde çırak ve kalfalar ile birlikte meslek lisesi mezunlarına indirim hem ekonomiyi rahatlatır, hem de çırak ve kalfalar ile birlikte askerlik dönüşü işlerini kaybetmezler. Bu da işsizliğin artmasını engeller" diye konuştu. 

"ESNAF, ÇIRAK, KALFA VE MESLEK LİSELİLERE AYRICALIK SAĞLANMALI"

Mesleki eğitime yönelimi artırmanın esnaf ve sanatkar ile ekonomi için çok önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, "Bedelli askerliğin kalıcı hale gelmesi ile birlikte ekonomik anlamda gelir seviyesi düşük olan esnaf ve sanatkarlar ile birlikte bu kesimin yayında çalışan ve mesleğe çırak olarak başlayıp sırasıyla kalfa ve usta olan çalışan kesimin de bu imkanlardan faydalanması ekonomiyi her zaman ayakta dinamik tutar. Çünkü eskiye göre yeni sistemde bedelli askerlik 1 ay olurken normal askerlik süresi ise 6 ay olarak belirlenmiş. Bedelli askerlik ücretini ödeyemeyen bir esnafın 6 ay süreyle iş yerini kapatması o kişinin askerlik dönüşü iflas etmesi demektir. Aynı durum çırak ve kalfalar içinde geçerlidir. Çünkü hiçbir iş yeri 6 ay süreyle çırak ve kalfa almadan işini yürütemez. En önemlisi bedelli askerlik imkanınından bu kesimlerinde faydalanması için bu bedellerin esnaf, çırak, kalfa ve meslek lisesi mezunları için yarı yarıya düşürülmelidir" şeklinde söyledi.

#TESK #TESK Başkanı #bedelli askerlik #indirim
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