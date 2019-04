TESK Başkanı Palandöken: Sebze meyve fiyatları yarı yarıya düşecek

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vatandaşın pahalı fiyatlardan şikayetçi olduğu vurgusu yaparak, "Talimat verdim pahalı satışı önleyeceğiz" açıklamasını değerlendirdi. Erdoğan'ın fiyatların istikrara kavuşması için kararlı olduğunu gördüğünü belirten Palandöken, "Konfederasyonla işbirliği ile 2 milyon esnafımızla birlikte fahiş fiyatların önüne geçilmesi ve üretimin artırılması için çalışmalar başlayacak. Bunu artık hayata geçirmenin zamanı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spekülatif fiyat artışlarının, üreticinin ve tüketicinin zararına böyle bir ticaretin mümkün olmayacağını söyledi" dedi.



'FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞECEK'

Fiyat istikrarının sağlanması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını da ifade eden Palandöken, "Biz de elimizi taşın altına koyacağız. Vatandaşın daha kaliteli, daha kısa zamanda evine en yakın noktada ihtiyacını almasının sağlanması için birlikte çalışacağız" dedi. Vatandaşın uygun fiyata ne zaman alışveriş yapacağı konusunda da bilgi paylaşan TESK Başkanı Palandöken, TBMM'nin açılacağı günü işaret etti. TBMM'nin ilk gündem maddesini fiyatlarda istikrarı sağlayacak formüllerin oluşturacağını belirten Palandöken, "Vatandaşlarımız hiç tedirgin olmasın. Bundan sonra zaten mevsimsel bir düzelme olacak. Fiyat istikrarı kendiliğinden zaten gelmiş olacak. Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da müjdeleriyle birlikte piyasaları regüle etti. Benim tahminim 15-20 gün sonra bu hareketlilik başlayacak. Dolayısıyla piyasalar rahatlayacak. Sebze meyve fiyatlarında yüzde 50 oranında bir düşüş olacak" diye konuştu.



DOĞAL AFETLERİN ETKİSİ

Palandöken, her yıl turfanda döneminde fiyat artışı olduğunu, ancak bu yıl nedense çok dillendirildiği için dikkat çektiğini söyledi. Seraların yıkılması ve doğal afetlerin de fiyat artışına sebep olduğunu kaydeden Palandöken, "Tabi fırsatçılar da bu sırada görevdeydi. Her ne kadar hükümet bu konuda halka destek olsa da üretilecek ürünün yetişmemesi nedeniyle arz-talep dengesinde değişim oldu. Süratle önümüzdeki haftalarda fiyatlarda gerileme olacak" dedi. Yerel seçimlerin bitmesiyle artık herkesin ekonomiye odaklanacağını belirten Palandöken, "Süreç böyle devam etmeyecek. Herkes emin olsun ve tedirgin olmasın. Fiyatlar ciddi oranda düşecek. Önümüz Ramazan. Özellikle belirtmek istiyorum, her Ramazan öncesi et başta üzere gıda fiyatlarının yükseleceği yönünde söylentiler çıkıyor. Böyle bir şey olmayacak. Piyasada et bol. Tedirginliğe gerek yok" diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 18:06