TES-İŞ Antalya Şubesi toplandı

TÜRKİYE Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı Mustafa Şahin, taşeron işçilerin kadroya geçişinin sağlandığı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) hiç kimsenin haberi olmadan farklı bir sistem ortaya çıktığını, 2020 yılında sözleşmelerin bittiğini, yeni yetkiliye başvuru kabul edilmediğini söyledi. TES- İŞ Antalya Şubesi'nin genel kurulu Porto Bello Hotel'de yapıldı. Genel kurula TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin, TES-İŞ genel merkez yöneticileri, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Antalya Temsilcisi Hacı Mevlüt Ünal ve sendika üyeleri katıldı. Genel kurulda üyelere seslenen TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin, gündemdeki taşeron işçilere kadro ve asgari ücret konularını değerlendirdi. Taşeron işçilerin kadro sorunuyla ilgili 10 yılı aşkın süreden bu yana Türk-İş ve bağlı sendikalar olarak çaba gösterdiklerini anlatan Mustafa Şahin, gelinen noktada 1 milyon 20 bin kişinin kadroya geçtiğinin söylendiğini belirterek, bu konuda hükümet yetkililerine teşekkür etti. Bunun yeterli olmadığını da belirten Şahin, Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) toplamında 50 bine yakın işçinin daha bulunduğunu söyledi. Başkan Şahin, "Şimdi 1 milyon 20 bin kişiyi kadroya geçirip 50 bin kişiyi kadroyla geçirmemek şu anda bu iş bunun gölgesinde kaldı. Yani sevinmemiz gerekirken sevinemiyoruz, üzülüyoruz. O arkadaşlarımız bizim iş kolumuzda, direğin tepesinde, enerjinin üretiminde, sulama birliğindeki arkadaşlarımız maalesef kadroya geçemedi."

'NİYE 2020 YILINA KADAR BİLMİYORUZ'

Kadroya geçirilen taşeron işçilerin kadrolu olduğu kurumdaki emsalleriyle aylık ücret ve sosyal haklar açısından aynı haklara kavuşacağını düşünürken, böyle olmadığını da dile getiren Mustafa Şahin, şöyle konuştu: "Şimdi bu işin böyle olmayışına baktığımızda, tek taraflı bir çalışma. Kadroya geçme çalışması yapılıyor, bu işin tarafı konumundaki Türk-İş bu işin içinde yok. Maliye Bakanı bir taraftan ekonomik boyutuyla ilgili bir çalışma yapıyor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı farklı bir çalışma yapıyor. İkisi birbiriyle örtüşmüyor, sendikalarda bu işin tarafı yok. Biz ister istemez, 'Acaba kapalı kapılar arkasında farklı bir çalışma mı yapıldı?' diye düşünüyoruz. Onun için bu işe sevinemiyoruz. Şimdi taşeronluk hizmet alımı bitti, arkadaşlarımız kadroya geçecek, güzel. Mevcut sendikal haklarıyla nereye kadar, 2020 yılına kadar. Niye 2020 yılına kadar, kimse bilmiyor."

'BU ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNİLEMEZ'

Türkiye'deki 6 milyon asgari ücretlinin hiçbirinin Türk-İş üyesi olmadığını ama haklarını Türk-İş'in savunduğuna da değinen Şahin, "Eleştirilen, hedef olan Türk-İş. Vermeyen hükümet, onlara hiçbir şey diyen yok. Asgari ücrette rakamsal anlamda baktığımızda 1404 liradan 1603 liraya çıkmış olması elbette kötü bir rakam değil. Ama geçinilebilir mi? Geçinilemez. Asgari ücret hesaplamasını ilkesel anlamda doğru bulmuyoruz. Bir kişinin geçineceği rakam esas alınıyor. Bu ülkede tek başına yaşayan var mı? Bunun eşi, çocuğu yok mu? Bunlar hiç değerlendirilmiyor. Bunlar değerlendirildiği zaman elbette rakam yüksek yerlere çıkıyor. İnşallah iyi rakamlara hep birlikte kavuşuruz" dedi.