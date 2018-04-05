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Terörzedelerin borçlarına yeni düzenleme: Yüzde 30 şartı kalktı

Hatay ve Kilis'te terör olayları nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, kredi borçlarının ertelenmesinde "en az yüzde 30 zarar" şartı kaldırıldı

Terörzedelerin borçlarına yeni düzenleme: Yüzde 30 şartı kalktı

Hatay ve Kilis'te terör olayları nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, kredi borçlarının ertelenmesinde "en az yüzde 30 zarar" şartı kaldırıldı

05 Nisan 2018 Perşembe 15:07
Terörzedelerin borçlarına yeni düzenleme: Yüzde 30 şartı kalktı
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BAZI illerde yaşanan terör olayları nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin kararda değişikliğe gidildi.

YÜZDE 30 ŞARTI KALDIRILDI

Hatay ve Kilis ile ilçelerinde faaliyet gösteren ve 20 Ocak-30 Nisan tarihlerinde, terör olayları nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının ertelenmesinde hasarın "en az yüzde 30 oranında" olması gerektiği şartı kaldırıldı.

Söz konusu karar 20 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Anahtar Kelimeler:
HatayKilisTerör
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