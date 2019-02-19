Tepkiler çığ gibi büyüyor! Aynı işi yapıyorlar ama hakları eşit değil

DEVLET kurumlarında çalışan 4/B'li yani sözleşmeli personeller sosyal medya üzerinden başlattıkları etkinlikler ve yaptıkları paylaşımlarla yetkili mercilere seslerini duyurmaya çalışıyor.

KADROLU PERSONELLE AYNI İŞİ YAPIYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı partilerden birçok milletvekilinin defalarca gündeme getirdiği sözleşmelilere kadro konusu maalesef hala bir çözüme kavuşmuş değil. Kadrolu memurlarla aynı işi yapan ancak özlük hakları ve maaş konusunda aynı imkanlara sahip olamayan sözleşmeli personeller sorunlarına acilen bir çözüm istiyor.

1 MİLYONDAN FAZLA TWEET ATILDI

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden 1 milyondan fazla tweet atan sözleşmeli personeller, taleplerinin yerine getirilmesi ve sorunlarının bir çözüme kavuşturulması için seslerini duyurmaya çalışıyor.

İşte Twitter'da yapılan paylaşımlardan bazıları: