Tepki çeken yüzde 40 MTV zammı için Bakan'dan açıklama!

MALİYE Bakanı Ağbal, binek Otomobilden alınan motorlu taşıtlar vergisinin 2018'de yüzde 40 artacağını açıkladı. Ağbal, binek otomobil MTV'sinin 2018 yılında yüzde 40 artacağını, MTV'de aracın vergisiz değerinin de dikkate alınacağını söyledi.

ÜLKEYE GİRİŞ FİYATI DA ETKİLİ OLACAK

Şu anki motorlu taşıtlar vergisi sisteminde sadece motor hacmi ve araç yaşı belirleyici. Yeni sistemle birlikte aracın ülkeye giriş fiyatı da vergilemede etkili olacak. Bu da lüks araçların MTV'sinde önemli artışa neden olacak.

Burada sadece binek otomobillere ilişkin bir vergi artışı olacak. Diğer araçlarla ilgili normal yeniden değerleme oranında artış yapılacak.