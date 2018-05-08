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Tepki alımlarıyla piyasa hacmi 445 miyar doların üzerine çıktı

Microsoft’un ortak kurucusu ve milyarder Bill Gates ve Berkshire Hathaway CEO’su ve yatırımcı Warren Buffet’ın kripto para birimlerine ilişkin açıklamalarının ardından tepki alımlarının da etkisiyle piyasa hacmi 445 milyar doların üzerine çıktı.

Tepki alımlarıyla piyasa hacmi 445 miyar doların üzerine çıktı

Microsoft’un ortak kurucusu ve milyarder Bill Gates ve Berkshire Hathaway CEO’su ve yatırımcı Warren Buffet’ın kripto para birimlerine ilişkin açıklamalarının ardından tepki alımlarının da etkisiyle piyasa hacmi 445 milyar doların üzerine çıktı.

08 Mayıs 2018 Salı 14:14
Tepki alımlarıyla piyasa hacmi 445 miyar doların üzerine çıktı
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CNBC’nin Squawk Box programında konuşan Gates, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin “daha büyük bir saçmalık teorisinin bir parçası olduğunu” söyledi. Gates, “Bir varlık sınıfı olarak yeni bir şey üretmiyorsunuz ve bu yüzden büyümesini bekleyemezsiniz. Kripto para birimleri kesinlikle daha büyük bir saçmalık teorisinin parçasıdır” dedi.

Gates’in açıklamaları Buffet’ın kripto para birimleri değerlendirmelerine benzerlik gösterirken, açıklamaların ardından kripto para birimleri piyasasında genel bir artış eğilimi görüldü.

Toplam 1,597 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.83’lük bir artışla 9,416 dolara yükseldi.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 87’si artarken, son 24 saatte yüzde 147.12’lik bir artışla en çok Bytecoin yükselirken, en yüksek hacimli ilk 10 arasında ise son 24 saatte en çok yüzde 10.13’lük bir artışla IOTA yükseldi.

Tepki alımları ve piyasadaki genel artış eğiliminin de etkisiyle kripto para birimleri piyasa hacmi sabah saatlerine göre 18 milyar dolara denk gelen yüzde 4.21’lik bir artışla 445 milyar 707 milyon dolara yükseldi.

Bitcoin 160 milyar 278 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36’sını oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 24 milyar 53 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;


 

- Bitcoin yüzde 0.83

- Ethereum yüzde 4.03

- Ripple yüzde 1.61

- Bitcoin Cash yüzde 2.08

- EOS yüzde 5.78

- Litecoin yüzde 1.67

- Cardano yüzde 3.34

- Stellar yüzde 2.09

- IOTA yüzde 10.13

- TRON yüzde 3.59 yükseldi

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Bill GatesBerkshire HathawayKripto Para BirimleriBİTCOİN
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