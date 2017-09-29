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Temmuz ayında ‘zam yok’ demişti ama…

Açıklanan OVP ile vergilere gelen zamlar vatandaşların büyük tepkisini çekerken Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı 'vergi artışı olmayacak' açıklaması akıllara geldi

Temmuz ayında ‘zam yok’ demişti ama…

Açıklanan OVP ile vergilere gelen zamlar vatandaşların büyük tepkisini çekerken Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı 'vergi artışı olmayacak' açıklaması akıllara geldi

29 Eylül 2017 Cuma 16:17
Temmuz ayında ‘zam yok’ demişti ama…
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MALİYE Bakanı Naci Ağbal Anadolu Ajansı’nın da servis ettiği ve 20 Temmuz 2017 günü, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Yenibosna’daki merkezinde düzenlenen ‘Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın basına açık kısmında yaptığı konuşmada, “Özellikle enflasyona sebep olabilecek herhangi bir vergi artışını önümüzdeki dönemde yapmayacağız. Dolaylı vergiler üzerinden fiyat ayarlamalarına neden olacak ve bu yolla enflasyonu yukarıya çekecek bir vergisel düzenlememiz olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Bakan Ağabal’ın yaptığı bu açıklamaların ardından iki aydan biraz fazla bir zaman geçtikten sonra vatandaş, vergilere yapılan zamlarla şoke oldu.Bakan Zeybekci'den vergi zammı açıklamasıBakan Zeybekci'den vergi zammı açıklaması

En çok MTV'ye gelecek yüzde 40'lık zam tepki çekerken, Meclis'e sunulan torba yasadan yeni zamlar var. Kasko ve sigorta fiyatlarından internet ile telefon görüşmelerine ve kredi faizlerine kadar her şey daha da artacak.

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En büyük tepkiyi çeken Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yapılan yüzde 40 oranındaki zammın daha da fazla olabileceği ortaya çıktı. Hükümetin TBMM’ye sunduğu 130 maddelik torba tasarıya göre hükümet araçlarda değer artış yönetimiyle sıfır araçlarda daha fazla vergi artışının yolunu açtı. Yeni alınacak araçlarda değerine göre vergi yüzde 40 ile 68 oranında değişecek.

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