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Temmuz ayı işsiz sayısı açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 443 bin kişi oldu

Temmuz ayı işsiz sayısı açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 443 bin kişi oldu

16 Ekim 2017 Pazartesi 13:55
Temmuz ayı işsiz sayısı açıklandı
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TÜRKİYE'DE işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı  dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 10,7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz  sayısı 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişi olarak kayıtlara geçti. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü  istatistiklerini açıkladı.
 
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz  sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 119 bin kişi artarak 3 milyon 443  bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı değişmedi ve yüzde 10,7 oldu. Bir  önceki aya göre ise işsizlik oranında 0,5 puanlık artış görüldü.
 
Temmuzda tarım dışı işsizlik oranı da değişmedi ve yüzde 13 olarak  tahmin edildi.
 
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,3  puanlık artışla yüzde 21,1'e çıktı.
 
İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 0,1 puanlık azalışla yüzde 10,9 olarak  gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Işsizlik OranıTüikTürkiye İstatistik Kurumu
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