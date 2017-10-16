Temmuz ayı işsiz sayısı açıklandı

TÜRKİYE'DE işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 10,7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişi olarak kayıtlara geçti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 119 bin kişi artarak 3 milyon 443 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı değişmedi ve yüzde 10,7 oldu. Bir önceki aya göre ise işsizlik oranında 0,5 puanlık artış görüldü.



Temmuzda tarım dışı işsizlik oranı da değişmedi ve yüzde 13 olarak tahmin edildi.



Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,3 puanlık artışla yüzde 21,1'e çıktı.



İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 0,1 puanlık azalışla yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.