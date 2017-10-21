Telekom’a uzatma çıkmadı

KONUYA yakın kaynakların Reuters’a verdiği bilgiye göre, Hazine’nin Türk Telekom’un Yönetim Kurulu’na, ardından İcra Komitesi’ne atama yapması planlanıyor. Bir kaynak, “Saudi Telecom’un Türk Telekom’un ana hissedarlarından OTAŞ’ın borç yapılandırma müzakereleri kapsamında istediği gibi Kasım’a kadar ek süre verilmeyecek. Türk Telekom İcra Kurulu’na atama yapılması planlanıyor” dedi.

Lübnanlı Hariri Ailesi’nin, STC ile ortak olduğu Oger Telecom şirketi 2005’te Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın aldı. Satın alma Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) adlı şirket üzerinden yapıldı. OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için bankalardan kullandığı kredinin yeniden finansmanı için aldığı 4.75 milyar dolar kredinin taksidini son olarak Eylül’de üçüncü defa yapamadı. Şirket kredinin yeniden yapılandırılması için müzakere yürütüyor. Oger Telecom’un ortaklarından Saudi Telecom, kreditörlerle görüşmelerin sürdüğünü Hazine’ye ileterek, ödeme için Kasım’a kadar ek süre istemişti.



Oger’e 2013’te 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi veren 30’a yakın banka arasında en büyük payı Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası alıyor.