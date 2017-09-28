Telefon faturanıza indirim mi geliyor?

TORBA düzenleme Özel İletişim Vergisi'ni (ÖİV) de tek orana sabitliyor; cep telefonu faturalarınız düşecek. Ayrıca tek oranlı telsiz ücretinin telekomünikasyon sektöründe yatırımları desteklemesi bekleniyor.

Yeni dönemde 1999 yılında Marmara Depremi ardından başlayan ve geçen 18 yılda yakaşık bir hesapla 60 milyar liraya ulaşan ÖİV de değişiyor.

ÖİV için planlanan değişiklikle yüzde 7,5'lik tek oran uygulanacak.

BUGÜN NE ÖDENİYOR?

Mevcut durumda ise yüzde 25, yüzde 15 ve yüzde 5'lik üç ayrı ÖİV oranı bulunuyor. Cep telefonu görüşmelerini kapsayan mobil elektronik haberleşmeden yüzde 25, sabit telefonlarla birlikte uydu ve kablodan verilen radyo-televizyon yayınlarından yüzde 15, kablolu, kablosuz ve mobil internetten ise yüzde 5 ÖİV alınıyor.

Yüzde 7,5 ÖİV, telefon ve televizyon için ödenen vergiyi düşürürken sadece ses kullanımında hem cep hem de sabit ev ve iş telefonu faturalarını düşürecek. İnternet için ödenen ÖİV'de ise 2,5 puan artışa neden olacak.