Telefon faturaları zamlanacak

MOBİL telefonlar için alınan özel iletişim vergisinin maktu vergi tutarı artırıldı. Bu karar Resmi Gazete'nin dünkü sayısında açıklandı. Özel İletişim Vergisi kararında, "Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) 20 milyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır" denildi. Buna göre, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2017 yılı için yüzde 14,47 olarak tespit edildi. Söz konusu maktu vergi tutarı bugünden itibaren 53 TL olarak uygulanacak.