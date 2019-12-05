Telefon alacaklar dikkat! 11 telefonun satışına yasak geldi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, yaptığı denetimler sonucunda güvensiz olduğu tespit edilen 10 markaya ait 11 telefon ve telsiz modeline satış yasağı getirdi.
BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yaptığı denetimler sonucunda 10 markaya ait 11 telefon ve telsiz cihaza satış yasağı getirdi. Piyasadan toplanılmasına karar verilen ürünlerin, satışlarının yasaklanmasına 'güvensiz' olmaları sebep gösterildi.
BTK'nın yasakladığı cihazlar arasında Çin markası Xiaomi'nin de Mi 5S modeli de bulunuyor.
Yasaklanan diğer marka ve modeller şöyle:
KAAN - N1
Concord - C5
Quatro - Q11
Mars - MARS PRO-446
BB Mobile - B1280
Baofeng - UV-5R ve BF-888S
Quatro - Q11
SFE - S780
Yanton - T-328PMR
Ritera - M-446
"CİHAZLAR GÜVENSİZ"
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 'güvensiz olduğu tespit edilen cihazlar' açıklamasında "Kurumumuz tarafından 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri sonucunda; aşağıda yer alan listede sayılan üreticilere ait olan ve aynı listede türü/markası/modeli belirtilen ürünlerin güvensiz olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Güvensiz olduğu tespit edilen cihazların piyasaya arzı yasaklandı.
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