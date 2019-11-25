Teknosa hisselerini satıyor

TEKNOSA'DA Sabancı Ailesi tarafından hisse satış işlemi gerçekleştirilecek. Şirketin ortaklarından Çiğdem Sabancı Bilen, borsada işlem görmeyen statüde bulunan paylarını borsada satışa konu edebilmek amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvuruda bulundu.

Çiğdem Sabancı Bilen'in Teknosa’da bulunan 3.226.234 adet payını satışa konu etmesi bekleniyor.

YÜZDE 50 PRİM YAPTI

Teknosa hissesi yaklaşık 4 ayda yüzde 50 oranında prim yapmıştı. Hisse bugün itibariyle 2.96 lira seviyesinde işlem görüyor.

Satış 2.96 lira seviyesinden satış gerçekleşirse Çiğdem Sabancı Bilen yaklaşık olarak 10 milyon lira gelir elde etmiş olacak.

DİĞER ORTAKLAR

Teknosa'da Hacı Ömer Sabancı Holding'in yüzde 60.28, Dilek Sabancı'nın yüzde 5.21, Sevil Sabancı'nın ise yüzde 5.03 oranında payı bulunuyor.

Şirketin yüzde 25.92'si ise halka açık durumda.