Teknoloji yatırımlarına hibe

KOBİ'LERİMİZ eğer teknoloji düzeyi yüksek ürünlere yönelirlerse yüzde 70'i hibe yüzde 30 geri ödemeli destek sağlayacağız" dedi. Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

BÜYÜMEDE ASLAN PAYI YATIRIMDAN

Her türlü saldırıya rağmen Türkiye ekonomisinin büyüdüğüne dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "Türkiye bu yılın ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde büyüme gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısındaki büyümenin yüzde 3.9'u yatırımdan geliyor. Son dönemde hayata geçirdiğimiz birçok düzenleme var. Bunları anlatacak zaman bulamıyoruz. Reform niteliğinde önemli düzenlemelere imza atıyoruz. Arkadaşlarımızın Türkiye'nin geleceğinin inşaasında ortaya koydukları gayret için teşekkür ediyorum.

KOBİ'LERE KREDİ MÜJDESİ

KOBİ'lerimize yeni bir kredi imkanı getiriyoruz. KOBİ'ler eğer teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatırımlara yönelirse yüzde 70'i ödemesiz, yüzde 30'u geri ödemeli olmak üzere destek sağlayacağız. Amaç katma değeri yüksek ürünlere KOBİ'leri yöneltmek. 500 milyon desteği KOBİ'lerimize vermiş olacağız. Stratejik ürün desteği planladık. Bu programda da yerli ve milli ürünler ayrıca desteklenecek. Yerli katkısı ne kadar fazlaysa bunlara ayrı bir destek programını da hayata geçiriyoruz” dedi.