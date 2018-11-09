Teknoloji devinden şok karar! 7 bin kişi işten çıkarılacak

JAPONYA'NIN dev şirketlerinden Toshiba, 5 yıllık yeni stratejisi doğrultusunda iş gücünün yüzde 5'lık kısmını yani yaklaşık 7 bin personeli işten çıkaracağını açıkladı. Toshiba, bunun yanı sıra sorunlarla boğuşan ABD'deki doğal gaz birimini de satacak ve Britanya'daki nükleer enerji faaliyetini de tasfiye edecek.

HİSSELER YÜZDE 12 ARTTI

Habertürk'te yer alan habere göre, Tokyo borsasında işlem gören Toshiba hisseleri haberler sonrası yüzde 12 artarken şirketin kendi hisselerinin yüzde 40'ını satın alarak temettü paylarını arttıracağını duyurması da yatırımcılarla tarafından son derece olumlu karşılandı.

TASFİYE 2019 BAŞLARINDA TAMAMLANACAK

Japon holdingi, yaptığı açıklamada Amerika'daki gaz işletmesini 2019 Mart ayı itibarıyla elden çıkarmayı planladığını belirtse de başta potansiyel alıcılar olmak üzere herhangi bir ilave detay paylaşmadı. Birleşik Krallık'ta alıcı bulamadığı nükleer enerji operasyonu NuGen'i de kapatacak olan Toshiba, tasfiyeyi 2019 başlarında tamamlamayı planlıyor. Toshiba'nın gerçekleştireceği 7 bin kişilik işten çıkarma operasyonu da bu tercihlerle bağlantılı.

SATIŞLAR ART ARDA GELİYOR

Yeniden yapılanma sonrası Toshiba enerji depolama ve altyapı ile otomobil sektörüne yönelik yarı iletken endüstrisine yoğunlaşacak. Ayakta kalabilmek için son yıllarda önemli varlıklarını bir bir elinden çıkaran Toshiba, son olarak satışı yılan hikayesine dönen çip bölümünü aralarında Apple'ın da bulunduğu bir grup yatırımcıya 18 milyar dolar karşılığında devretmişti.

Toshiba 7 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

2015 yılında ayyuka çıkan ve dönemin CEO'su ile pek çok yönetim kurulu üyesini de beraberinde götüren muhasebe skandalı sonrası Toshiba, yaralarını sarmaya çalışırken bu yılın başında da ABD'de müflis durumundaki nükleer yatırımı Westinghouse'u Kanadalı yatırım şirketi 4,6 milyar dolara satmıştı.