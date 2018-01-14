 Teknokent Antalya büyüyor

ANTALYA Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Zeki Alagöz, teknokentin 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kampüsü içerisinde kurulduğunu belirtti. Önce Ar-Ge 1 binası ile faaliyete başlayan Antalya Teknokent'te daha sonra Ar-Ge 2 binasının tamamlandığını aktaran Alagöz, "Ayrıca kuluçka denilen bina olmak üzere şu anda 3 binada hizmet veriyor" dedi. Teknokentte 113 şirket bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Alagöz, bu şirketlerin bir kısmının Ar-Ge inovasyonda yeni kurulan girişimci anlamına gelen 'kuluçka' evresindeki şirketler olduğunu ve bunların çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

'YAZILIM VE BİLİŞİM İLK SIRADA'

Şirketlerin sektörel dağılımlarında yaklaşık yüzde 45 ile yazılım ve bilişim sektörünün ilk sırada olduğunu kaydeden Doç. Dr. Alagöz, bilişim ve yazılım teknolojilerinin yanı sıra medikal, ileri tarım, tohum ıslahı, enerji teknolojileri, elektrik-elektronik, telekomünikasyon, biyoteknoloji, nanoteknoloji, elektromekanik, uzay ve havacılık teknolojileri, biyomedikal, çevre, gıda ve kimya teknolojileri alanlarında da Ar-Ge projelerine devam eden şirketler olduğunu ekledi.

'TÜRKİYE'DE İLK DENEBİLİR'

Antalya Teknokent'te Türkiye'de ilk denilebilecek bir sistem başlattıklarını sözlerine ekleyen Doç. Dr. Alagöz şunları söyledi: "Antalya Teknokent'te 360 bin metrekarelik teknoloji geliştirme bölgesi alanımız var. Bu alanımızın bir kısmını araştırma ve geliştirme projelerini yürütmekte kullandık. Açık alanlarımızı da mini bir araştırma merkezi oluşturmak için ki buna 'Mini Silikon Vadisi' diyebiliriz, talep eden şirketlere 3 bin metrekare alanlar halinde vermeye başladık. Şu anda bunun iki parselini iki şirkete verdik. Türkiye'de ilk 'Mini Silikon Vadisi'ni kuracak teknokentlerden birisiyiz. Hedefimiz bu. Diğer hedefimiz de Türkiye'deki teknokentler arasındaki yarışta en üst seviyelere çıkmak." Doç. Dr. Alagöz, Türkiye'de halen 62 teknokent bulunduğunu, bunlardan sadece 40'ının faal olduğunun da altını çizdi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Antalya Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Fakültesi Organik Tarım Bölümü Öğretim Görevlisi İbrahim Yavuz ise teknokent kapılarının genç girişimcilere açık olduğunu söyledi. Yavuz, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) Ar-Ge inovasyon proje desteği hakkı kazanmış olan genç girişimcilere ve AÜ akademisyenlerine Antalya Teknokent alanında firma kurma hakkı sağlıyoruz. Genç girişimcilerden kuluçka firması evresinde 1 yıllık kirayı almıyoruz. Ayrıca girişimcilere süreç boyunca mentörlük ve danışmanlık hizmetlerini de ekibimizle sağlıyoruz. Biz de gençlere girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyon süreçleri boyunca bu şekilde destek veriyoruz. Halen kuluçka olarak devam eden 40 şirket var" dedi.