Teker teker kapanıyor! Ünlü market zinciri zor günler geçiriyor

Ünlü perakende zincir marketlerinden biri olan Adese AVM üç şubesini daha kapatma kararı aldı. Şirket Konya ve Aksaray'da faaliyet gösteren 3 şubesini verimlilik düşüklüğü nedeniyle kapatma kararı aldığını açıkladı.

Teker teker kapanıyor! Ünlü market zinciri zor günler geçiriyor
banner404

PERAKENDE sektörünün önemli oyuncularından biri konumunda olan İttifak Holding bünyesindeki Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. şube kapatma kararlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz aylarda verimlilik düşüklüğü nedeniyle çok sayıda mağazasını kapatma kararı alan şirket yine aynı nedenden ötürü 3 şubesinin daha faaliyetlerine son verdi.

İKİSİ KONYA'DA BİRİ AKSARAY'DA

Şirketin yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda kapatılan mağazalardan ikisi Konya'da biri ise Aksaray'da bulunuyor. Konya'da Pelit ve Yunak şubesi, Aksaray'da ise TOKİ şubeleri kapatılan 3 mağaza oldu. 

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Toplanan yönetim kurulumuz, Sakarya Mah. Uluyayla Cad. N34/A Selçuklu/ KONYA adresinde bulunan 'PELİT' şubemizi, Yeni Mah. Hükümet Cad. N133 Yunak/ KONYA adresinde bulunan 'YUNAK' şubemizi ve Yunus Emre Mah. 129. Cad. N34/A Merkez/ AKSARAY adresinde bulunan 'AKSARAY TOKİ' şubemizi firmamızın yapmış olduğu verimlilik çalışması kapsamında kapatılmasına karar vermiştir."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa Parlamentosu’na...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa Parlamentosu’na...
  1. POLİTİKA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner534

banner518

banner481

banner472

banner479