Tek kuruş harcanmadan devlete 176 milyar liradan fazla para gelecek

İSTANBUL Havalimanı'nın 25 yıllık işletmecisi olan İGA yıllık KDV dahil 1,1 milyar euro, toplamda ise 26 milyar euro kira ödeyecek. Böylece devletin kasasına 176 milyar liradan fazla para girecek.

Dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk etabı 42 ay gibi bir sürede tamamlanarak 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Dün itibarıyla da Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren İstanbul Havalimanı yolculara tam kapasite hizmet verecek. Dev havalimanı birçok ilki bünyesinde barındırıyor.

Havalimanının kapasitesine uygun şekilde 7/24 hizmet veren 40 bin araçlık otoparkın 18 bini kapasiteli olanı kapalı, 22 bin araçlık olanı da açık olarak hizmet sunacak.

ENGELLİYE BÜYÜK KOLAYLIK

Terminal içerisinde yaklaşık 9 bin yönlendirme tabelası bulunuyor. Terminal genelinde kadın ve erkekler için toplam 40 adet mescit, diğer dinlere ait de 2 adet ibadet alanı bulunuyor. Otoparktan terminale giden yolcu katına bağlantı sağlayan 1, 3, 5, 7 numaralı girişlerde birer adet engelli asistan telefonu ve çağrı butonu yer alıyor. Gelen yolcu katı karşılama salonunda 4 adet engelli asistan telefonu bulunuyor. Engelli yolcular bu noktadan yer hizmetleri kuruluşlarını arayarak hizmet talep edebilecek. Yolcuların yurt içi uçuşlarında en az 2, yurt dışı uçuşlarda en az 3 saat önce havalimanına gelmeleri öneriliyor.

ALIŞVERİŞ DENEYİMİ

Toplam 53 bin metrekarelik alanda yer alan Duty Free alanı 6 bölümden oluşuyor. 6 bin 500 metrekare lüks butik mağazalar yer alacak. 3 bin metrekare alanda ise Türk ürünlerinin satılacağı pazar konseptinde mağazalar bulunuyor. Bu sayede, Türk ürünleri tüm dünyaya tanıtılacak. Bilgilendirme alanları 500 metrekareye, Duty Free mağazaları 15 bin, etkinlik ve tadım stantları 6 bin, geliş mağazaları 12 bin 500 metrekareye yayılmış durumda ve diğer alanlarla birlikte toplam 53 bin metrekarelik alanda yer alacak.

GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE

Sabah'tan Cevdet Özdemir'in haberine göre, güvenliğin üst düzeyde ve son teknolojilerle sağlanacağı yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılıyor. Hareketlilik 2,5 kilometre mesafeden başlayarak tespit edilecek. 60 metrede bir sabit kameralar, 360 metrede bir PTZ kameralar, 720 metrede bir kurulan termal kameralar ve fiber optik sensörler sayesinde hareketin kaynağı bulunacak. İki farklı istasyonda konuşlanan güvenlik güçleri olay yerine hızla intikal edecek. Terminal ve otoparklardaki 9 bin akıllı kameraya 8 kusurlu hareket tanımlandı. Bu hareketlerden birini yapanlar anında belirlenecek. Plaka tanıma sistemlerinin de olduğunu havalimanında, yüz tanıma için altyapı kuruldu.

HAVALİMANI OTELİ

Havalimanında 442 odalı bir otelin yanı sıra, 21 bin civarında dinlenme koltuğu, 640 adet asansör ve yürüyen merdiven, 8 bin 671 adet kapı ve 42 kilometre uzunluğunda bagaj bandı ve 239 tuvalet bulunuyor. Toplam 13 chek-in adasının olacağı terminalde yolcuların uçağa biniş işlemlerini yaptırabileceği 468 banko yer alacak. Ayrıca 114 adet self-chek in, 51 adet bagaj teslim noktası bulunuyor.

THY geçen yıl başlattığı seferlerde büyük taşınmanın olduğu tarihe kadar THY 3 bin 284 sefer yaptı. Bu seferlerle 416 bin yolcu taşıdı. Taşınma sonrası ilk uçuşunu saat 14.00'da Ankara'ya yapacak olan THY, seferlerini kademeli olarak artıracak ve 7 gün sonunda yüzde 100 kapasite ile seferlerini gerçekleştirmeye başlayacak.

VERİ MERKEZİNE TBI TELEMOBİL İMZASI

1990'dan bu yana nitelikli binaların ve veri merkezlerin donanım, yazılım ve yönetimi dahil çeşitli hizmetler sunan TBI Telemobil, İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki 7 bin 300 metrekarelik veri merkezinin inşaat, elektrik, mekanik, zayıf akım sistemlerini gerçekleştirdi. Şirket, veri merkezi projesinin ardından havalimanında bulunan 26 adet destek binasının ve Türk Hava Yolları için ASG ve GSEM binalarının elektrik, mekanik ve otomasyon çözümlerini de gerçekleştirdi. Şirket daha önce Ziraat Bankası, Turkcell İzmir ve Ankara veri merkezlerinde çözüm ortaklığı yapmıştı.

DEVLETİN KASASINA 176 MİLYAR LİRADAN FAZLA PARA GİRECEK

İstanbul Havalimanı 10,25 milyar euro yatırım maliyeti ile Cumhuriyet tarihinin tek kalemde yapılan en büyük altyapı yatırım projesi. Havalimanının hizmete girmesinin ardından İGA, yıllık KDV dahil 1,1 milyar euro olmak üzere, 25 yılda KDV dahil 26 milyar euro kira ödeyecek. Böylece devletin kasasına tek kuruş harcanmadan KDV'si ile birlikte 176 milyar liradan fazla para girecek. Doğrudan ve dolaylı olarak yaratılacak istihdamın da 2025 için 194 bin-225 bin kişi aralığında olacağı tahmin ediliyor. Üretilecek yaklaşık 3,8- 4,4 milyar dolar katma değer ile Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirin yüzde 4,2- yüzde 4,9'u seviyesine çıkacağı öngörülüyor.