Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
105323
ALTIN
151.795
DOLAR
3.6422
STERLİN
4.8192
EURO
4.3198
Hava kirliliği öldürüyor!
Hava kirliliği öldürüyor!
Apple, katlanabilir iPhone için çalışmaya başladı
Apple, katlanabilir iPhone için çalışmaya...
Twitter’dan kullanıcılarını sevindirecek yeni özellik
Twitter’dan kullanıcılarını sevindirecek yeni özellik
banner468

Tek imzayla inşaat ruhsatı

Hükümet, Türkiye ekonomisinin itici gücü ve yaklaşık 2.2 milyon kişiye istihdam yaratan inşaat sektörüne destekleri artırmak için harekete geçti

Tek imzayla inşaat ruhsatı

Hükümet, Türkiye ekonomisinin itici gücü ve yaklaşık 2.2 milyon kişiye istihdam yaratan inşaat sektörüne destekleri artırmak için harekete geçti

12 Ekim 2017 Perşembe 09:01
Tek imzayla inşaat ruhsatı
banner404

TÜRKİYE İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın konuğu olan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, sektöre ilişkin kritik altı düzenlemenin yapılacağını söyledi. Elvan'ın verdiği bilgiye göre inşaat izin süreçleri kısalırken, ruhsatlar tek imzayla verilecek. İnşaat malzeme standartları güncellenecek. Yenilikçi uygulama ve malzemeler teşvik edilecek. Sözleşmeler yoluyla yerli girdi kullanımı artırılacak. Kentsel dönüşüm yerli imalat sanayi için yenilikçi ürün üretilmesi yönünde değerlendirilecek. 
YENİ TEDBİRLER GELİYOR 
Sektörün son 15 yılda ortaya koyduğu büyüme performansına dikkat çeken Elvan, "İnşaat izin süreçlerini kısaltacak ve inşaat ruhsatlarını tek imzayla vereceğiz. Yenilikçi uygulama ve malzemelerin kullanılmasını teşvik edeceğiz. İnşaat sanayisinde yerli girdi kullanımını, yenilikçi şartname ve sözleşmeler yoluyla artıracağız. Yapım kalitesinin denetlenmesini sağlayacağız. Kentsel dönüşümü, yerli imalat sanayi için yenilikçi ürünlerin üretilmesi yönünde değerlendireceğiz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren SendikasıLütfi Elvan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'ye finans sağlamaya devam eden Karteks Tekstil'e kayyum
FETÖ'ye finans sağlamaya devam eden Karteks Tekstil'e kayyum
34 bin liraya kadar ek ikramiye şansı
34 bin liraya kadar ek ikramiye şansı
Akıncı’daki siviller için bir teşhis daha
Akıncı’daki siviller için bir teşhis daha

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim