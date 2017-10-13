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TCMB: Sıkı para politikası devam edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, sıkı para politikası duruşunun, enflasyon görünümünün hedeflerle uyumunu sağlayacak şekilde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi

TCMB: Sıkı para politikası devam edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, sıkı para politikası duruşunun, enflasyon görünümünün hedeflerle uyumunu sağlayacak şekilde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi

13 Ekim 2017 Cuma 11:11
TCMB: Sıkı para politikası devam edecek
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın, ABD'de gerçekleştirilen JP Morgan Yatırımcı Toplantısı'nda yaptığı sunum, TCMB'nin resmi sitesinde yayımlandı.

Sunumunda, yakın dönem verilerinin iktisadi faaliyetin güç kazandığını gösterdiğine işaret eden Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyeleri, fiyatlama davranışlarına ilişkin risk oluşturmaktadır. Sıkı para politikası duruşu, enflasyon görünümünün hedeflerle uyumunu sağlayacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyonu etkileyen unsurlar yakından takip edilecek ve gerekli görülmesi halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıTcmb
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