TCMB: Enflasyonda istikrar öngörüyoruz

ÇETİNKAYA "Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, 2018 yıl sonunda yüzde 8,4 olarak gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. 2019 yıl sonu için tahminimiz yüzde 6,5 düzeyinde. Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda orta noktası 8,4 olmak üzere yüzde 7,2 ile yüzde 9,6 aralığında, 2019 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 6,5 olmak üzere yüzde 4,7 ile yüzde 8,3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK FAKTÖR PETROL VE DÖVİZ'

Daha önce açıkladıkları enflasyon raporunu 0,5 puan olarak güncellediklerini belirten TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, söz konusu güncellemede etkili olan gelişmeleri aktararak, "Bu güncellemenin 0,4 puanı petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı gelişmelere bağlı olarak Türk Lirası (TL) cinsinden ithalat fiyatları varsayımını yukarı çekmemizden kaynaklanıyor. Ayrıca, yurt içi talebin gücünü korumasına bağlı olarak bir önceki rapor dönemine göre yukarı yönlü güncellediğimiz çıktı açığı ise 2018 enflasyon yılsonu tahminini 0,1 puan artırdı. Diğer taraftan, para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği bir görünüm altında 2019 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 6,5 olarak koruduk” diye konuştu.

'ENFLANSYONUN DÜŞMESİ BEKLENİYOR'

Başkan Murat Çetinkaya, para politikası kararları ve tedbirlerinin etkisiyle enflasyonun tekrar düşüş eğilimine girmesini beklediklerini söyledi. Başkan Çetinkaya, şöyle konuştu: "Baz etkisinin yanı sıra döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki gelişmelerin gecikmeli yansımalarına bağlı olarak yıllık tüketici enflasyonunda kısa vadede dalgalanma oluşabileceği öngörülmekte ve risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir. Para politikası kararları ve tedbirlerin etkisiyle enflasyonun tekrar düşüş eğilimine girmesi beklenmektedir. Ülke risk priminde küresel ve yurt içi gelişmeler kaynaklı ilave bir artış olmadığı varsayımı altında, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürülmesinin yanı sıra iktisadi faaliyet ve kredi büyümesinin daha ılımlı bir büyüme patikasına yakınsaması 2018 yılında enflasyondaki düşüş sürecini destekleyecek."

'GIDADAKİ VARSAYIMI KORUYORUZ'

TCMB Başkanı Çetinkaya, 2018 ve 2019 yılı gıda enflasyonu tahminlerini yüzde 7 olarak belirlediklerini vurgulayarak, “Birinci çeyrek sonunda yüzde 10,4 düzeyine düşen gıda enflasyonu, yüzde 10,3 olan Ocak Enflasyon Raporu tahminlerine oldukça yakın gerçekleşti. Gıda Komitesi gündemindeki tedbirleri de dikkate alarak, gıda enflasyonu varsayımımızı 2018 ve 2019 yılsonu için yüzde 7 olarak korumuş bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

'ATILAN ADIMLARIN YARARINI GÖRDÜK'

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) adımlarının destekleyici olduğunu da söyleyen Çetinkaya, “Biz bugüne kadar atılan adımların destekleyici olduğunu gördük. Önümüzdeki dönemde kararların da bu yönde şekillenme ihtimali var ama spesifik kalem bazında açıkçası bir şey söylemek istemem. Bu elbette genel mali çerçevede yapılabilecek değerlendirmeler sonunda şekillenebilir. Ancak genel yaklaşımın iletişimi de yapıldığı için rahatlıkla söyleyebilirim, dezenflasyon sürecine ve bizim çabalarımıza destek verecek şekilde fiyatlamaların şekillenmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.